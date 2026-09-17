El nuevo mapa de Villa Allende: cómo crece la Padre Luchesse al ritmo de los desarrollos empresarios

La avenida Padre Luchesse atraviesa una transformación estructural que modifica el perfil de Villa Allende. Lo que históricamente funcionó como una vía de tránsito fluido hacia Mendiolaza, Unquillo y Río Ceballos —por la que circulan unos 15.000 vehículos diarios— hoy se consolida como un polo corporativo, residencial y de servicios que busca posicionarse como el gran portal de ingreso a Sierras Chicas.

Según explicó el secretario de Gobierno de Villa Allende Felipe Crespo, el fenómeno comercial sobre la arteria se encuentra actualmente en una fase "incipiente pero de acelerada eclosión". Aunque la cantidad de locales activos es reducida, la concentración de proyectos en obra y la demanda de metros cuadrados corporativos marcan el ritmo del corredor.

Entre los establecimientos ya operativos o en etapa final de ejecución destacan el almacén gourmet Al Campo, la firma de diseño e interiorismo local Palo Santo, la estación Shell Premium (desarrollada junto al driving de golf) y el complejo Villa Tical, un emprendimiento mixto en steel frame.

A este esquema se suma la radicación de empresas de la industria del conocimiento y la llegada de Mercado Libre. La firma trasladará a Villa Allende las oficinas que operaban en el complejo Capitalinas de Córdoba Capital, movilizando a un universo de 1.800 empleados.

Este desembarco ya tracciona la readecuación de servicios en la zona, incluyendo la transformación del patio de comidas del Villa Allende Shopping y la sinergia con el polo gastronómico alrededor del polideportivo municipal.

En tanto, el desarrollo inmobiliario fue uno de los primeros motores del cambio. En el sector ya se encuentran barrios como San Isidro, con unas 850 propiedades, Chacras de la Villa, con alrededor de 650, y La Morada, mientras avanzan nuevos emprendimientos.

Parque lineal y reconversión

Para acompañar el despliegue privado, la gestión encabezada por el intendente Pablo Cornet acordó con los propietarios frentistas una nueva normativa edilicia: se autorizó una altura constructiva de hasta 15 metros a cambio de la cesión de un retiro de 15 metros, al que se suman 10 metros municipales adicionales.

Sobre ese frente de 25 metros de ancho, el paisajista Calcina diseñó un parque lineal continuo sobre las colectoras Norte y Sur, equipado con sendas peatonales y bicisendas, cuyas primeras obras iniciarán en los próximos dos meses.

En materia de infraestructura y seguridad vial, Crespo reconoció que la fluidez del trazado favoreció excesos de velocidad por encima de las máximas permitidas (80 km/h en tramos rectos, 60 km/h en aproximación a rotondas y 40 km/h en cruces).

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Ante este escenario, además de los controles por radar, el municipio presentó un proyecto ante Caminos de las Sierras para semaforizar los cruces críticos y sumar pasos peatonales seguros. "La Padre Luchesse dejó de ser una ruta de ingreso descampada para transformarse en una avenida urbana con otra escala y paisaje", remarcó el funcionario.

Incentivos para atraer empresas

La estrategia municipal también incluye cambios en el esquema tributario. Villa Allende aprobó una ordenanza que busca ofrecer mayor previsibilidad y estabilidad en las tasas para determinados perfiles de compañías, con el objetivo de incentivar inversiones y radicación de actividad económica.

Según explicó Crespo, una inversión que supere determinados montos puede acceder a períodos adicionales de beneficios, mientras que la incorporación de más de 200 empleados y la contratación de trabajadores locales también pueden ampliarlos.

Al mismo tiempo, trabajan en una política específica para los comercios ya instalados y se evalúa la creación de un espacio de coworking junto con privados para facilitar la instalación de compañías del rubro tecnológico.

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Finalmente, el funcionario anticipó el trabajo sobre la zona este de Villa Allende, donde se proyectan nuevos boulevares y una mayor conectividad para acompañar el desarrollo de terrenos que todavía tienen un bajo nivel de ocupación.

“La clave en todo esto es una buena planificación”, afirmó y enumeró como prioridades la provisión de servicios, conectividad, seguridad, parquización, espacios verdes y áreas recreativas.