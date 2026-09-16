Córdoba copó las listas de abogados para el Consejo de la Magistratura y Llaryora juega fuerte

El gobierno de Córdoba juega fuerte en la próxima elección de los representantes de la abogacía nacional en el Consejo de la Magistratura. Competirán cuatro listas. Tres llevan candidatos cordobeses, de los cuales dos tienen fuertes vínculos con el gobierno de Martín Llaryora.

El secretario de Seguridad, Juan Manuel Aráoz es candidato a primer consejero suplente de “Abogacía Federal” -un espacio del peronismo no kirchnerista- y el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, está en el tercer lugar de “Unidad en defensa de la abogacía”, una nómina promovida por Daniel Angelici.

La lista “Abogacía unida” está encabezada por otra cordobesa, Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María y exvicepresidenta de la Federación de Abogados de la Provincia de Córdoba.

La única que no tiene candidatos locales es la lista libertaria “Abogacía por la libertad”. La nómina de postulantes tiene un amplio abanico de funcionarios nacionales.

En el Consejo, seguirá como representante de la Cámara de Diputados, el libertario Gonzalo Roca. El senador Luis Juez, en cambio, dejará su banca de consejero el 18 de noviembre.

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Córdoba, corazón del país

En Buenos Aires, decodifican la fuerte presencia de cordobeses en las listas como una decisión del gobernador Llaryora de intervenir en el Consejo de la Magistratura que tiene, en su nutrida agenda, temas sensibles de la Justicia Federal de Córdoba. Su función es seleccionar jueces y destituirlos o sancionarlos. Además, es un organismo administrativo y de enlace con el Poder Judicial.

Actualmente en el Consejo hay cinco expedientes en la Comisión de Disciplina contra los vocales de la Cámara Federal de Apelaciones local Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi (vicepresidente y presidenta, respectivamente). Después de meses, el plenario finalmente aprobó notificarlos de las denuncias. Así puso en marcha el proceso que podría derivar en la intervención de la Comisión de Acusación.

Pero, también, hay seis vacantes a cubrir. Una de ellas es un sillón apetecible para cualquier gobierno: el Juzgado Federal 1 que tiene competencia electoral. El resto son los tribunales de primera instancia de Villa María y San Francisco; y tres vocalías en los Tribunales Orales.

San Francisco está bajo la mira del gobierno cordobés. El concurso está abierto. Entre los candidatos que fueron entrevistados por el Consejo de la Magistratura figuran dos secretarios del Juzgado de la ciudad del este provincial: Agustina Felizia y Santiago Díaz Cafferata. Si uno de los dos es designado juez se producirá naturalmente un ascenso: Francisco Llaryora Crivello, hijo del gobernador, es actualmente prosecretario administrativo y lo más probable es que sea promovido a una secretaría.

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Cuándo se vota

Las elecciones se realizarán el 20 de octubre próximo. Están en juego las bancas que dejan Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques, cuyos mandatos concluyen.

El padrón está compuesto por más de 160.000 abogados de todo el país.

La distribución se realiza por sistema D´Hont, según el porcentaje que obtengan cada una de las listas.

Unidad en defensa de la abogacía

Titulares: Alberto Biblieri, Claudia Sarmiento, Eduardo Bittar y Diana Mihaljevic, como titulares.

Suplentes: Carlos Más Vélez, Ana Silvia Ruiz O´Neill. Guillermo Lipera y Carolina Andrea Grillo.

Abogacía unida y dignidad profesional

Titulares: Itatí Demarchi Arballo, Jorge Rizzo, Julia Toyos y Andrés Abramovich como titulares.

Suplentes: Adriana Coliqueo, Andrés Ayale, Mirta Elisa Merelles y Marcelo Alvarez.

Abogacía por la libertad

Titulares: Luis Alberto Palomino, Valeria Fredes, Martín Javier Buscemi y Alicia Colazo.

Suplentes: Marcelo Horacio Cangueiro, Alejandra Paulina Brasesco, Matías Sabaté y María Laura Álvarez.

Abogacía federal

Titulares: Fernando Pablo Levena, Sandra París, Alejandra Lazzaro y Myrian Londero.

Suplentes: Juan Manuel Aráoz Ortega, Alejandra Marcela Lázzaro, Carlos Gustavo Ensinck y Laura Angela Martínez.