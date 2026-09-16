Down Is Up Córdoba lanzó TuMiradaCórdoba: una campaña para hablar sobre el síndrome de Down

La propuesta se desarrolla a través de contenidos en redes sociales, con experiencias y vivencias compartidas que buscan abrir espacios de reflexión sobre la manera en que la sociedad percibe las diferencias. “A veces, para cambiar la mirada, primero tenemos que dejar de mirar como siempre. Cuando compartimos la vida, las diferencias dejan de ser lo primero que vemos”, explicaron desde la organización al presentar las primeras piezas audiovisuales.

El concepto de la campaña apunta a poner en discusión aquellas miradas automáticas que pueden terminar reduciendo a una persona a una característica o condición. Por eso, la iniciativa propone acercarse a las historias y experiencias desde otro lugar.

Una campaña que también anticipa el Calendario 2027

La iniciativa funciona además como antesala del lanzamiento del tradicional Calendario 2027 de Down Is Up, un proyecto autogestionado de la organización que combina visibilización y recaudación de fondos para sostener sus programas y actividades comunitarias.

La Mona Jiménez podría ser Doctor Honoris Causa de la UNC: “Es algo histórico, con un recorrido de más de 50 años y siempre representando Có

A través de sus canales digitales, la entidad comenzó a compartir contenidos del detrás de escena y testimonios visuales que formarán parte de la producción del próximo anuario. “Hay miradas que dicen mucho y hay historias que se entienden cuando las miramos de cerca”, señalaron desde Down Is Up.

La organización informó que próximamente estará disponible la posibilidad de adquirir el Calendario 2027 a través de un enlace publicado en su biografía digital.

Cómo colaborar

Quienes quieran conocer más sobre la campaña o colaborar con Down Is Up pueden contactarse con la organización a través de sus cuentas de Instagram y Facebook.

También está disponible el teléfono 0351 15-796-0194 para obtener información sobre la iniciativa y el calendario.

“La campaña nos invita a cambiar la forma de mirar el síndrome de Down”, señalaron desde la organización.