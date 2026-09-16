La Mona Jiménez podría ser Doctor Honoris Causa de la UNC: “Es algo histórico, con un recorrido de más de 50 años y siempre representando Có

La Mona Jiménez podría recibir el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a partir de una iniciativa impulsada por estudiantes de las Facultades de Ciencias Sociales y Filosofía. El reconocimiento busca destacar su trayectoria artística y su aporte a la identidad cultural cordobesa.

En diálogo con Punto a Punto Radio, la conciliaría estudiantil de la UNC, Julieta Mateo, explicó cómo avanza la propuesta y cuáles son los pasos que debe atravesar dentro de la Universidad.

Mateo destacó la trayectoria del músico y su vínculo con la cultura de Córdoba. “La Mona es absolutamente premiable. Su recorrido en Córdoba, su reconocimiento ya a nivel global, tiene un patrimonio cultural por la UNESCO”, sostuvo.

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En ese sentido, señaló que el cuarteto constituye uno de los principales elementos de identificación de la provincia y que La Mona es uno de sus máximos referentes. “desde la Universidad, como estudiantes, cuando vienen a Córdoba lo primero que te dicen es la Universidad Nacional y el cuarteto, y el cuarteto viene, por supuesto, la Mona”, explicó.

La propuesta también toma como antecedente otros reconocimientos otorgados por la UNC. Mateo recordó que las Facultades de Filosofía, Sociales y Arte entregaron recientemente un honoris causa a la directora de cine Lucrecia Martel.

Cómo avanza el pedido

La iniciativa fue impulsada por las Facultades de Ciencias Sociales y Filosofía y ahora debe atravesar distintas instancias dentro de la Universidad antes de definir si finalmente se concreta el reconocimiento. “Primero, una vez que se aprueba en el Consejo Directivo de cada facultad, se arma una resolución y se envía al Consejo Superior de la Universidad. Es rápido, una vez que se aprueba, en el directivo, tarda más o menos un mes para que llegue al debate en el superior”, explicó.

La iniciativa también contempla el acompañamiento de la comunidad universitaria mediante la recolección de firmas, aunque Mateo aclaró que “no es un requisito formal la junta de firmas, es algo que termina dando sustento a un pedido que no corre solamente, en este caso sean Eternos que se lo propuso, sino también una comunidad universitaria que apoya esto”, señaló.

Una trayectoria de más de 50 años

La conciliaría también destacó la extensión de la carrera artística del músico y su permanencia como uno de los principales referentes del cuarteto. “Me parece que va a salir todo bien, que hay consenso, al menos en Córdoba, con lo que significa la Mona para nosotros”, afirmó.

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Y agregó: “Es algo histórico realmente, un hombre con una discografía de más de 100 discos, un recorrido de más de 50 años y siempre representando Córdoba y Argentina”. En ese contexto, se plantea la posibilidad de que el reconocimiento a La Mona genere objeciones por tratarse de una figura de la cultura popular. “Siempre hay objeciones a algunos lugares, espacios, cuando se trata de ídolos populares”. Sin embargo, sostuvo que existe un "amplio respaldo en Córdoba" a la figura del cantante.

Entrevista realizada por Punto a Punto Radio en "Es por acá", con Juan Bernaus y Julieta Fantini.