Marcelo Rodio defendió la inversión en cultura: “Por cada peso que se invierte, se multiplica por 2,5 lo que queda en Córdoba”

El presidente de la Agencia Córdoba Cultura defendió la inversión del Gobierno provincial en el sector y destacó el impacto que generan las producciones audiovisuales, los espectáculos y los grandes eventos en la economía local. En ese marco, aseguró que la actividad cultural moviliza sectores como la gastronomía, la hotelería y el trabajo de artistas y técnicos.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Rodio sostuvo que “el arte y la cultura es una inversión” y remarcó que la política cultural provincial no se limita al Polo Audiovisual, sino que también incluye la cultura comunitaria, el teatro independiente y otros espacios del sector. Uno de los ejemplos que utilizó para explicar el impacto económico de estas políticas fue el Polo Audiovisual. Según señaló, la Provincia lleva invertidos más de $17 mil millones y mencionó la producción de 37 películas.

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“Nosotros calculamos que de cada peso que se invierte del gobierno provincial, se multiplica por 2.5 lo que queda en Córdoba”, afirmó Rodio. En ese sentido, explicó que las producciones audiovisuales generan movimiento en distintos sectores de la economía.

“Se mueve gastronomía, se mueven hoteles, se mueven diferentes artistas, actores, actrices, grupos, elencos, se mueve mucha plata cuando llevas adelante una película”, detalló. Rodio también destacó el objetivo de que las producciones realizadas en Córdoba permitan mostrar la provincia fuera del territorio. “Porque claramente de esta forma mostramos a Córdoba al mundo, los paisajes, nuestra sierra, nuestra cañada, los diferentes lugares que nosotros le ponemos en cada una de las películas”, sostuvo.

Una agenda cultural

De cara a los próximos meses, el titular de la Agencia Córdoba Cultura anticipó una agenda cargada de actividades. Entre ellas mencionó el MAC, la Feria del Libro y distintas propuestas teatrales. También destacó la programación prevista para fin de año, con espectáculos al aire libre y la participación de los cuerpos estables de la Provincia. “El gobernador quiere que la gente no solamente pueda ir al teatro, sino también pueda ver los elencos estables, como la Orquesta Sinfónica, el ballet, toda la banda sinfónica en los diferentes lugares de Córdoba”, explicó.

A esto se suma el programa Córdoba Tierra de Festivales, que según indicó reunirá más de 400 festivales durante enero y febrero. “Me parece que va a ser un verano muy movido en ese sentido y va a estar muy bueno para que la gente salga, disfrute y la pase bien”, afirmó.

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Rodio también se refirió a la convocatoria de los espectáculos en Córdoba y destacó la importancia de contar con una programación variada y comunicarla a la ciudadanía. “Hay obras más convocantes que otras, pero la gente se vuelca al teatro cuando vos le das una buena programación, cuando le das un buen espectáculo, cuando también le das a conocer qué cartelera tenés en Córdoba”, señaló.

En ese marco, destacó la actividad prevista en el Teatro Libertador San Martín, donde cuatro funciones de una obra protagonizada por actores de Los Simuladores "ya estaban vendidas al 100%", según indicó. Para Rodio, la realización de grandes eventos también forma parte de la estrategia para fortalecer la llamada "economía naranja, y que genera una posibilidad muy grande a Córdoba de tener muchos eventos de nivel internacional".