En Córdoba se registra una víctima fatal cada 6 días y la Muni sale nuevamente a controlar la velocidad

La Municipalidad de Córdoba y la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global (BIGRS) presentaron la nueva campaña anual de seguridad vial, bajo el lema “Controlar es cuidar”. En Córdoba hay una víctima fatal cada seis días, y esta nueva iniciativa se valdrá de datos par entender que la fiscalización no debe ser percibida como una acción meramente sancionatoria, sino como un acto de cuidado hacia todos los cordobeses.

“Es una estrategia validada científicamente en muchos lugares del mundo y estamos viendo su eficacia en nuestra ciudad. Estamos preocupados y ocupados en cuidar a los ciudadanos que transitan las calles de nuestra ciudad, y la mejor forma de cuidarlos es controlarlos”, expresó Daniel Passerini, el intendente de Córdoba.

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La iniciativa es acompañada por Vital Strategies, organización con la que la Municipalidad de Córdoba trabaja desde hace cinco años en campañas de cambio de comportamiento. A diferencia de una campaña publicitaria tradicional, la propuesta busca intervenir sobre las creencias, motivaciones y percepciones de riesgo de los distintos grupos de conductores.

“El punto es qué nueva información nosotros le podemos ir brindando para que de a poco eso ‘a mí no me va a pasar nada’ cambie a un ‘sí, a mí también me puede pasar’”, explicó Daniela Barbariol, gerente de comunicaciones de Vital Strategies para Argentina.

Cada año, 1,19 millones de personas mueren en siniestros viales en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS); más de 4.000 en el país (Agencia Nacional de Seguridad Vial); y aproximadamente 300 en la provincia de Córdoba, según el reporte de mortalidad del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC).

En la ciudad de Córdoba, una persona cada seis días perdió la vida por siniestros viales, según el Reporte de Mortalidad 2025. La velocidad ha sido identificada como el principal factor de riesgo, el determinante más crítico tanto en la probabilidad de ocurrencia de un siniestro como en la severidad de sus consecuencias.

El foco está puesto en la velocidad

La velocidad es uno de los principales problemas de seguridad vial en la ciudad porque tiene una incidencia directa tanto en la mortalidad como en la gravedad de las lesiones. La nueva campaña pone el foco en la fiscalización. El objetivo es que los conductores no reduzcan la velocidad únicamente ante la presencia visible de un radar o un control, sino que incorporen la idea de que respetar los límites forma parte del cuidado propio y de terceros.

“Estamos lanzando y acompañando a lanzar a la ciudad esta nueva campaña, que hace foco en el control, pero entendiendo o dándole sentido al control”, señalaron. Uno de los desafíos de la estrategia es modificar la percepción de que los controles tienen exclusivamente un objetivo recaudatorio o punitivo.

“Queremos hacer en esta campaña es redimensionar y que la gente empiece a entender que el control tiene que ver con cuidar y con salvar vidas”, profundizó Barbariol.

Una campaña no alcanza

“La comunicación es una sola, pero necesariamente tiene que trabajar con la fiscalización”, indicaron. La organización trabaja con datos para definir tanto los públicos como los mensajes y las características de cada campaña. La estrategia contempla además una evaluación posterior para medir su alcance y conocer qué mensajes fueron incorporados por las personas alcanzadas.

Esa evaluación se realiza mediante encuestas presenciales de intercepción. Según explicaron, el año pasado participaron unas 700 personas y la muestra se construyó de acuerdo con las audiencias a las que estaba dirigida la campaña.

Distintos conductores, distintas motivaciones

Uno de los conceptos centrales de la estrategia es que no todos los conductores responden a los mismos argumentos.

“Estamos generando distintas motivaciones o argumentos para que las personas puedan ver si ese argumento es el que necesitan para poder cambiar su conducta”, explicó Daniela Barbariol, gerente de comunicaciones de Vital Strategies para Argentina.

Los mensajes también pueden variar según la edad y las circunstancias. Mientras un adolescente puede asociar el exceso de velocidad con la adrenalina, un adulto puede acelerar porque llega tarde a buscar a sus hijos. “Hay distintos argumentos, no van a funcionar los mismos para todos”, señalaron.

El rol de los radares

La tecnología aparece como otro de los componentes de la estrategia. Ante la consulta sobre la necesidad de ampliar los radares en la ciudad, desde Vital Strategies señalaron que Córdoba trabaja dentro de la Iniciativa Bloomberg junto con una organización internacional denominada GHSP, que aporta tecnología para fortalecer la fiscalización.

La lógica que plantean es que la presencia de controles no necesariamente debe ser permanente y visible para generar un efecto sobre la conducta.

“La fiscalización funciona de esa manera: ‘No voy a exceder los límites de velocidad porque bueno, no está ahora el radar, pero quizás está’”, explicaron, al referirse a la denominada teoría de la disuasión.

En ese esquema, la comunicación cumple un papel complementario: amplificar el mensaje de que existen herramientas de fiscalización y que el objetivo de esas herramientas es reducir los riesgos en la vía pública. “La comunicación ayuda a amplificar el sentido de la fiscalización”, resumieron.