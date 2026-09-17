La causa por la golpiza a Martín Cáceres llega a juicio: su familia pidió "una condena ejemplar"

La causa por la violenta agresión que dejó gravemente herido a Martín Cáceres en el boliche Kabana, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, ya tiene fecha para el juicio oral: el proceso contra Agustín Fasulo y Mateo Verdú comenzará el 23 de octubre y se desarrollará a lo largo de seis audiencias.

Fasulo está detenido e imputado por el delito de lesiones gravísimas, cuya escala penal prevé penas de entre tres y diez años de prisión. En tanto, Verdú será juzgado en libertad, acusado de lesiones leves.

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Mientras se acerca el juicio, la familia de Martín continúa acompañando su recuperación, que se extiende desde la brutal golpiza sufrida el 16 de marzo de 2025. Su hermano, Nicolás Cáceres, confirmó que en los últimos días hubo un importante avance en el estado de salud. "Ya es mucho tiempo. Cuando menos nos dimos cuenta ya pasó muchísimo por todo lo que hemos vivido", expresó en diálogo con ElDoce.

Además, destacó una mejora significativa en la evolución del joven. "Gracias a Dios Martín está bien. El lunes le sacaron la traqueotomía y cerró una nueva cirugía. Sigue con la rehabilitación y todavía le queda mucho camino por recorrer", sostuvo.

El impacto del juicio en la familia

La llegada del debate oral también representa un desafío emocional para los familiares, que deberán volver a enfrentar a los acusados después de más de un año y medio. "Va a ser muy duro volver a verlo después de todo el dolor que atravesamos como familia", afirmó Nicolás.

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Según explicó, el principal objetivo es que el proceso concluya con una condena acorde a la gravedad de los hechos. "Lo único que quiero es que él reciba una condena ejemplar. Creo que hay demasiadas pruebas en su contra", remarcó.

También insistió en que el caso trasciende la situación personal de su hermano. "Lo importante es Martín. Nosotros solo buscamos que haya Justicia y que Agustín responda por lo que hizo", agregó.