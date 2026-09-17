La CNE cerró la vía de Mestre y De Loredo ratifica su poder interno con Gvozdenovich a la cabeza

La interna de la UCR de Córdoba sumó este jueves el capítulo decisivo en los tribunales. La Cámara Nacional Electoral (CNE) declaró “mal concedido” el recurso presentado por los apoderados de Más Radicalismo, el espacio opositor de Juan Jure y Ramón Mestre. Con esta decisión, quedó firme el escenario definido en primera instancia y se consolidó la posición de Generación X, el sector referenciado en Rodrigo De Loredo y encabezado por Matías “el Ruso” Gvozdenovich, quien se convertirá en el nuevo presidente del Comité Provincia.

La resolución de la CNE no ingresó a analizar el fondo de las objeciones planteadas por la oposición interna. El tribunal entendió que las decisiones cuestionadas no eran susceptibles de apelación ante esa Cámara, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 23.298. En consecuencia, cerró la vía de revisión intentada por Más Radicalismo y devolvió las actuaciones a primera instancia.

El punto central del fallo fue plasmado sin ambigüedades: “En el caso, en virtud del referido marco legal (artículo 32, 1er y 4to párrafo, ley 23.298), las resoluciones de fs. 634 y fs. 841 no son susceptibles de apelación ante esta Cámara”.

La CNE explicó que, durante el proceso electoral interno, las juntas electorales partidarias tienen un rol jurisdiccional específico y que sus decisiones son revisables ante los jueces federales con competencia electoral. En ese sentido, sostuvo: “Las juntas electorales están asimiladas, en la economía de dicha norma, a un tribunal con facultades jurisdiccionales, puesto que sus decisiones son recurribles por vía de apelación -no de acción- ante el juez, el cual constituye el tribunal de alzada”.

Con este argumento, la Cámara determinó que el recurso presentado por los apoderados de la alianza opositora encabezada por Mestre no podía prosperar en esa instancia. La definición se reflejó en otro de los párrafos centrales de la resolución: “Corresponde declarar mal concedido el recurso de fs. 959/970”.

Motosierra sin fin: el Presupuesto 2027 refuerza el ajuste en Ciencia y Universidades

Generación X ganó la batalla

El efecto político inmediato del pronunciamiento es que deja firme el escenario validado por el juez electoral Miguel Hugo Vaca Narvaja: Generación X queda como única lista habilitada y, al no tener competencia interna, se impone en la disputa por la conducción del Comité Provincia de la UCR de Córdoba.

De este modo, el "Ruso" Gvozdenovich será oficializado como nuevo presidente de la conducción provincial del radicalismo con tonada, mientras que el espacio de Mestre y Jure quedó fuera de la disputa electoral interna.

La resolución de la CNE, por lo tanto, no constituye una sentencia sobre el fondo de las impugnaciones formuladas por Más Radicalismo. Pero sí clausura la vía de apelación que ese sector había intentado abrir ante la máxima instancia electoral nacional y mantiene vigente el esquema definido por la Junta Electoral Partidaria y ratificado por el juez federal con competencia electoral.

La propia parte resolutiva no deja margen de interpretación sobre ese punto: “La Cámara Nacional Electoral RESUELVE: Declarar mal concedido el recurso de fs. 959/970”.

De Loredo consolida el control interno

Más allá de la áspera discusión judicializada, la resolución tiene una consecuencia política directa para la interna radical. El sector de De Loredo ganó la batalla al quedar como única lista habilitada y con Gvozdenovich en condiciones de asumir la conducción partidaria.

Por su parte, el resultado es leído dentro del espacio deloredista como una ratificación del poder construido durante los últimos años en el radicalismo cordobés y, especialmente, del despliegue territorial articulado con intendentes y dirigentes que confluyeron en la alianza Generación X.

En plena guerra de carpetazos, Agost Carreño insiste con nuevas reglas de control para los asesores

El dato no es menor en una UCR que ya comenzó a discutir su posicionamiento frente a 2027. Con la interna prácticamente despejada en términos electorales (falta Capital y Colón, entre otros departamentos, que van a las urnas), el sector de De Loredo confirma su posición de mayor control sobre la estructura partidaria para definir la estrategia del radicalismo hacia la próxima elección provincial.

Asimismo, el desenlace vuelve a poner en primer plano la disputa que atravesó toda la interna por el factor Milei y la injerencia del PJ: de un lado, el armado de Generación X, alineado con De Loredo y sostenido sobre una red territorial de intendentes; del otro, Más Radicalismo, con Jure y Mestre como referencias de una oposición interna que cuestionó el manejo partidario y denunció diferencias de criterio en la evaluación de las listas.

Sin embargo, el pronunciamiento de la CNE dejó esa discusión fuera del ámbito de la Cámara. El tribunal no revisó los argumentos de fondo de Más Radicalismo: determinó que el recurso no era admisible en esa instancia y sostuvo que no existían razones excepcionales para apartarse del procedimiento previsto por la Ley 23.298.

Con lo cual, la interna radical llega a un escenario sustancialmente definido a nivel provincial. Gvozdenovich quedará al frente de la conducción del Comité Provincia y De Loredo reasegura el control político de la estructura partidaria. Sin embargo, los radicales irán a las urnas este domingo para elegir autoridades en los Comités departamentales de Capital (donde mantiene poder de fuego el sector de Mestre) y Colón (bastión político de Myrian Prunotto), entre otros.

En clave política, el escenario configurado tras el pronunciamiento judicial supone algo más que una victoria en la interna. Según la lectura de los deloredistas puros y aliados, confirma el peso territorial construido junto a los intendentes radicales y le otorga una posición de fuerza para discutir la estrategia electoral de 2027.