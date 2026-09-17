El análisis sobre el Presupuesto 2027: “Si hacemos análisis contra el 2023, están todas prácticamente por debajo”

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional mantiene, según el análisis del sociólogo y economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Francisco Martinelli Massa, una fuerte política de ajuste sobre distintas áreas del Estado. En diálogo con Punto a Punto Radio, señaló que varias partidas destinadas a servicios sociales quedarían por debajo de los niveles de 2023 y advirtió que, para cumplir las metas fiscales previstas, “van a tener que ajustar más”.

Para el economista, el proyecto debe analizarse como una continuidad de los presupuestos anteriores del Gobierno nacional. “No es que este presupuesto salió de un repollo, sino que ya es el tercer presupuesto que presenta el Gobierno, y de nuevo estamos con la idea del ajuste permanente en todas las áreas del Estado Nacional”, sostuvo.

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En ese sentido, planteó que las metas fiscales proyectadas implicarían una mayor reducción del gasto si la recaudación no alcanza los niveles esperados. “A la hora de la verdad, vos preveías, estimabas que la situación económica iba a ser distinta, no lo fue, fue bastante más mala en muchos aspectos, y la manera es consolidar un ajuste más grande”, afirmó. Según explicó, “hay un puñado de partidas que aumentan con respecto a este año, pero siguen estando abajo del 2023”, señaló.

Caídas en áreas sociales

Martinelli Massa puso el foco especialmente en las partidas vinculadas a servicios sociales. Según los números, el presupuesto destinado a vivienda y urbanismo tendría una caída del 99% respecto de 2023. En tanto, señaló que agua potable y alcantarillado tendría una reducción cercana al 95%, promoción de asistencia social caería más del 80%, educación y cultura un 50% y ciencia y tecnología un 42%. “Están claramente pensando en hacer recortes en cuestiones que tienen que ver directamente con servicios sociales”, afirmó.

El economista también mencionó entre los puntos del proyecto la desindexación de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo, además de cambios vinculados con las pensiones no contributivas por invalidez. Entre las pocas áreas que, según su análisis, presentan un incremento significativo respecto de 2023, Martinelli Massa mencionó los recursos destinados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

“Estamos hablando de partidas como puede ser la Secretaría de Defensa del Estado, la SIDE, aumenta casi 50%, 44,8% para ser exactos, pero es de las pocas que aumenta, y básicamente estamos hablando de fondos reservados”, explicó.

El economista aclaró que algunas partidas también registran aumentos interanuales, aunque vinculados a las proyecciones de inflación. Por eso, consideró que "la comparación con 2023 permite observar una reducción generalizada en términos reales".

La disputa dentro del oficialismo

Durante la entrevista, Martinelli Massa analizó las diferencias surgidas dentro de La Libertad Avanza y entre sus aliados a partir de algunos puntos del proyecto, en particular las declaraciones de Patricia Bullrich y su posicionamiento de cara a 2027. “Estamos en las puertas de un año electoral. Bullrich marca pautas para decir, bueno, me desmarco para después ver si este desmarque me ayuda electoralmente el año que viene. Al menos es mi perspectiva”, sostuvo.

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Finalmente, Martinelli Massa explicó qué podría ocurrir si el proyecto no consigue los votos necesarios en la Cámara de Diputados. Según planteó, “lo que va a ocurrir es lo que viene haciendo el gobierno desde 2024. Prorroga un presupuesto anterior donde tiene un nivel de discreción elevado”, afirmó.

Además, consideró que las diferencias entre el Presupuesto 2026 y el proyecto para 2027 no serían suficientes para modificar sustancialmente la forma en que el Gobierno administra el gasto. “En la práctica, yo creo que el gobierno no va a cambiar la praxis de lo que va a estar haciendo. Va a seguir bastante parecido a cómo viene”, concluyó.