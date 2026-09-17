Revelan detalles de la puerta blindada en el departamento de Recoleta de Cristina Kirchner allanado en 2018

El juicio por la causa Cuadernos sumó este jueves un nuevo testimonio vinculado con los allanamientos realizados durante la investigación iniciada en 2018. Ante el Tribunal Oral Federal 7, declaró uno de los policías que participó del procedimiento en el departamento de Cristina Kirchner en el edificio de Uruguay 1306, en el barrio porteño de Recoleta.

Durante su declaración, el comisario fue consultado específicamente por las características del inmueble y recordó la existencia de una puerta blindada ubicada detrás de la cama del dormitorio que los agentes identificaron como la habitación matrimonial o la utilizada por la expresidenta.

Según explicó, detrás de la cama había una puerta que llevaba hacia un espacio que parecía funcionar como vestidor o placard. "Esa puerta era blindada", afirmó al reconstruir ante los jueces cómo encontraron distribuido el ambiente.

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El testigo también relató un episodio ocurrido durante el operativo. La puerta se cerró accidentalmente mientras se realizaba el registro y los policías necesitaron volver a abrirla para continuar con el procedimiento.

En ese momento, según recordó, intervino un hombre que estaba en el edificio y que se presentó ante los efectivos como secretario privado de Cristina Kirchner. El comisario aclaró que esa persona no permaneció acompañando a los policías durante el allanamiento ni estaba dentro de la unidad, sino que se encontraba en el edificio y fue quien pudo abrir la puerta.

El intercambio con el tribunal permitió precisar además que los efectivos habían ingresado a distintos sectores del departamento y que la puerta blindada formaba parte de un espacio ubicado dentro del dormitorio.

El allanamiento de 2018

El procedimiento en el edificio de Uruguay 1306 se realizó en agosto de 2018, en el marco de la investigación por los denominados Cuadernos de la corrupción, que había comenzado a partir de las anotaciones del exchofer Oscar Centeno sobre presuntos pagos de dinero a funcionarios. El operativo fue ordenado por el entonces juez federal Claudio Bonadio y requirió la autorización del Senado debido a los fueros de Cristina Kirchner.

La documentación judicial incorporó posteriormente las actuaciones correspondientes al allanamiento de la unidad funcional del quinto piso del edificio de Uruguay 1306, donde vivía la expresidenta.

El testimonio del policía se produjo en una etapa del juicio oral dedicada a reconstruir distintos procedimientos realizados durante la investigación. El Tribunal Oral Federal 7 juzga a Cristina Kirchner y a otros acusados por los hechos investigados en la causa Cuadernos.

RG