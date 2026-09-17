Sexualización y deporte femenino: qué impacto puede tener en niñas y adolescentes

La campaña publicitaria protagonizada por la actriz Sydney Sweeney, en la que aparece desnuda para promocionar una plataforma de apuestas deportivas, generó críticas de atletas de distintas disciplinas. La polémica volvió a poner en debate la forma en que se representa a las mujeres en el deporte y el impacto que esos mensajes pueden tener en niñas y adolescentes que practican distintas actividades.

El anuncio de Sweeney, realizado para la plataforma de apuestas deportivas Novig, la pieza incluye la frase “No politics. Just sports” (“Sin política. Solo deportes”), una consigna que también generó cuestionamientos por la manera en que presenta la relación entre las mujeres, sus cuerpos y la práctica deportiva. Atletas olímpicas criticaron que la campaña recurra a la sexualización y que desplace la atención de aspectos como el esfuerzo, la disciplina, las capacidades y los logros de las deportistas.

Sumada a esta polémica, en internet comenzó a circular el debate sobre el impacto que este tipo de campañas puede tener en la percepción del cuerpo femenino, especialmente durante la infancia y la adolescencia, etapas atravesadas por cambios físicos y emocionales. En ese sentido, una campaña lanzada este año por Dove, para el Mundial de Fútbol 2026, puso el foco en la relación entre la imagen corporal y la permanencia de las niñas en el deporte.

Según estadísticas difundidas por la marca, una de cada dos niñas de entre 11 y 17 años abandona el deporte durante la adolescencia, una tasa que, de acuerdo con Dove, duplica a la de los varones. El relevamiento también señala que el 69% de las personas encuestadas a nivel mundial consideró o abandonó sus entrenamientos por inseguridad respecto de su cuerpo, mientras que en Brasil esa cifra alcanza al 74% de las mujeres jóvenes, equivalente a tres de cada cuatro chicas. En el caso del fútbol, Dove indica que el 60% de las adolescentes que lo practican termina abandonándolo.

Además, otro dato difundido por la marca sostiene que una de cada dos chicas que deja el deporte recibió críticas por su físico, lo que vuelve a poner en discusión cómo la presión sobre la apariencia puede afectar su vínculo con la actividad deportiva.

Frente a este escenario, la psicóloga cordobesa Aylén Ceballos analizó cómo las representaciones publicitarias, la mirada social y las exigencias sobre los cuerpos pueden influir en las jóvenes. Para Ceballos, el debate no debería centrarse únicamente en la actriz, sino en las representaciones que circulan alrededor de las mujeres deportistas y en la manera en que son observadas socialmente. “Lo que pasa es que en algún punto esa casa de apuestas, también se vende como algo como deportivo, a pesar de que tendríamos que ponernos a preguntarnos un poco si se trata de deporte”, explicó.

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La psicóloga señaló que este tipo de mensajes “tiene un impacto en cómo la sociedad en general mira a las jugadoras femeninas de cualquier deporte, cómo las miran y cómo empiezan a juzgar un poco algunas cuestiones de su corporalidad, sobre todo, en estas edades tan tempranas y tan sensibles y de tanto cambio corporal”, sostuvo.

La presión sobre las deportistas

Ceballos explicó que los comentarios sobre el cuerpo tienen una influencia concreta en las deportistas, especialmente durante etapas de crecimiento y cambios físicos. “Tiene mucha influencia los comentarios que reciben de otras personas respecto de eso”, afirmó. Para la psicóloga, esas observaciones forman parte de "una mirada social que puede terminar poniendo el foco en la apariencia por encima de la actividad deportiva".

En ese sentido, describió una situación de vigilancia constante sobre las mujeres que practican deportes. “Hay como una hipervigilancia en relación a las mujeres deportistas, eso también tenemos que admitirlo”, señaló. Esa observación, según planteó, no se limita al aspecto físico, sino que alcanza distintas dimensiones de la vida de las deportistas y puede modificar la manera en que son percibidas.

“Esa mirada social, que tiende a juzgarla más por una cuestión estética, en ese sentido, que por su desempeño”, explicó Ceballos. El planteo permite entender la discusión más allá de una campaña publicitaria puntual: para la psicóloga, el problema también está en una mirada que puede terminar evaluando a las mujeres por cómo se ven antes que por lo que hacen dentro de una cancha, una pista o una pileta.

La especialista también puso el foco en las adolescentes y en las expectativas que reciben durante una etapa de construcción de su identidad. “Y de alguna manera también se les está pidiendo una edad muy temprana que se ocupen de expectativas sociales, que en realidad se alejan mucho de lo que después socialmente les ofrecen”, sostuvo.

Las redes sociales amplifican la circulación de imágenes y discursos sobre los cuerpos. Para Ceballos, esa exposición también puede intervenir en la manera en que las adolescentes construyen su subjetividad y se relacionan con su propia imagen.“Notamos que tiene un impacto, en términos psicológicos, en cómo se conforma su subjetividad y sí tiene un impacto subjetivo”, afirmó.

La especialista remarcó que no todas las jóvenes atraviesan los cambios propios de la edad de la misma manera y cuestionó las generalizaciones sobre lo que necesitan las niñas que practican deporte. En ese sentido, explicó que "incluso dentro de una misma categoría deportiva pueden existir diferencias significativas entre las jóvenes, tanto en su desarrollo físico como emocional y cognitivo".

El rol de entrenadores y adultos

La campaña de Dove también destaca la importancia de que las niñas cuenten con entrenadores, padres y referentes que contribuyan a fortalecer su confianza corporal y las ayuden a permanecer en el deporte. Para Ceballos, quienes acompañan a las jóvenes cumplen un papel central cuando contemplan sus procesos individuales y no se enfocan únicamente en el rendimiento.

“No sólo se centren en el desarrollo del rendimiento, del entrenamiento o de ganar un partido o carrera, sino también en contemplar que este proceso en cada niña, en cada joven, va a ir variando”, explicó. La psicóloga consideró que los espacios deportivos deben poder acompañar los altibajos y las distintas etapas que atraviesan las adolescentes.

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“Que tenemos que poder esperar ciertos altibajos y poder contenerlas y reconocer a cada chica en su proceso”, sostuvo. También destacó la evolución de la psicología del deporte hacia abordajes que contemplan otros aspectos de la vida de las personas, más allá de los resultados y el rendimiento.

“Actualmente hay desarrollos en psicología en el deporte que son mucho más integrales, que no sólo trabajan el rendimiento deportivo, sino todos los otros aspectos que se ponen en juego en la vida de una joven”, explicó.

Más allá de la polémica

La controversia por la publicidad de Sweeney provocó respuestas de atletas que compartieron imágenes y videos de sus entrenamientos y competencias para mostrar otras formas de representar a las mujeres en el deporte. Entre las críticas, la nadadora olímpica Ariarne Titmus cuestionó que se utilice el cuerpo femenino como recurso para atraer público y promocionar una actividad comercial.

Ceballos consideró que la discusión no debería quedar limitada a un enfrentamiento entre actrices y deportistas, sino que puede servir para debatir la visibilidad y el reconocimiento del deporte femenino. “Hace mucho tiempo que venimos diciendo que el deporte femenino requiere visibilidad por sí mismo, no por lo que vende esa discusión que ya es arcaica”, sostuvo.

Para la psicóloga, el foco debería estar puesto en los logros, la formación y las competencias, tanto en el alto rendimiento como en los clubes, las escuelas y los espacios barriales. “Que aprovechar por ahí esas instancias para transmitir algunas cuestiones respecto del deporte femenino, me parece que son buenas oportunidades en todo caso”, concluyó.