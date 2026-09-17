Fernanda Russo: “Es muy triste la situación que está viviendo ahora el deporte amateur"

La medalla ya era una realidad para la cordobesa Fernanda Russo. La cámara la enfocaba, el micrófono estaba ahí listo para replicar la alegría. Ella sonrió por reflejo, como quien sabe dónde poner los labios para una fotografía. Pero entonces los ojos comenzaron a brillar; una humedad contenida, incómoda, que le iba empañando la mirada; y los cachetes se le encendieron de rojo, levantó la cabeza, tragó saliva, apretó la mandíbula y su voz empezó a quebrarse a medida que salían las frases. La medallista estaba diciendo algo que no cabía en ninguna celebración.

Fernanda Russo obtuvo su segunda medalla dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y aprovechó el momento para hablar sobre el financiamiento del deporte amateur. La tiradora de 26 años se impuso en la prueba individual de rifle de aire a 10 metros con 249,1 puntos, resultado que se sumó al oro conseguido días antes en la modalidad mixta por equipos junto a Julián Gutiérrez, con un registro de 498,4 puntos. Pero más allá del logro, su gran conquista fue ser la voz de un pedido que muchos, con más "cartel" no se animan a decir.

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“Es muy triste la situación que está viviendo ahora el deporte amateur. El medallero es mentiroso, estamos donde estamos solo porque los argentinos tenemos huevos y ovarios. Ganamos con el corazón, pero necesitamos plata”, afirmó en declaraciones al canal TyC Sports. Y su sentencia comenzó a viajar con la fuerza de la voz de una mujer que rompe estructuras.

Y siguió: “El deporte no es una política pública de prioridad y se entiende por qué. Pero tenemos que entender cuánto es el sueldo de una persona que legisla, empecemos por ahí. Después las exigencias bajan a nosotros. Es muy triste lo que estamos viviendo”.

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“Si estos momentos son el espacio de visibilidad donde yo les puedo pedir por favor que empecemos a pensar en volver el 1% para el desarrollo deportivo, espero que sirva. Ojalá que el día de mañana, cuando yo esté del otro lado como dirigente, que es para lo que estoy estudiando, pueda aportar algo a las generaciones futuras”, expresó.

Con el título logrado en el Centro Internacional de Tiro Deportivo de Recreo, en la periferia de Santa Fe, Russo extendió a seis su racha de medallas doradas consecutivas en Juegos Suramericanos, tras haber sido campeona también en Cochabamba 2018 y Asunción 2022. Una campeona. El que quiera oir, que oiga...