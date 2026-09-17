Córdoba sumó 14 mil desocupados en un año y la tasa de desempleo escaló al 10,5% según el Indec

El mercado de trabajo en el Gran Córdoba sufrió un marcado sacudón durante el segundo trimestre del año. Según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) difundidos por el Indec, la tasa de desocupación en el conglomerado urbano trepó al 10,5%, consolidándose como el segundo registro más alto del país, únicamente superado por el Gran Rosario (11,5%) y ubicándose muy por encima del promedio nacional, que se fijó en el 7,9%.

La medición oficial revela un deterioro doble: mientras la cantidad de desempleados sumó a 14 mil personas en los últimos doce meses (pasando de 73 mil a 87 mil desocupados en valores absolutos), la masa total de trabajadores con empleo sufrió una contracción de 11 mil puestos, al caer de 747 mil ocupados en el segundo trimestre de 2025 a 736 mil en igual periodo de 2026. Para encontrar un piso de desempleo tan abultado en un segundo trimestre hay que remontarse a 2021, cuando la región acusaba un 12,4% en plena salida de los rigores de la pandemia.

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El freno en el nivel de empleo local impacta de lleno en un entramado productivo condicionado por la parálisis fabril. Desde la Unión Industrial de Córdoba (UIC), su titular Luis Macario ya venía advirtiendo que las plantas operan holgadamente por debajo de su capacidad instalada debido a la caída constante de la actividad y el consumo, una dinámica que terminó por forzar ajustes de personal en las cadenas de producción tras agotar las instancias de contención de costos.

A diferencia del panorama cordobés, el comportamiento del mercado laboral en los 31 aglomerados urbanos del país mostró una dinámica distinta: aunque la desocupación promedio aumentó levemente del 7,6% al 7,9% (sumando 73 mil desocupados más hasta alcanzar los 1,16 millones), la ocupación nacional creció en 265 mil personas. Sin embargo, el fenómeno que cruzó a todo el país fue el avance del trabajo no registrado, donde la informalidad trepó un punto porcentual para situarse en el 45% del total de ocupados, lo que equivale a 6,1 millones de trabajadores informales en el territorio nacional.

En el plano local, las estadísticas oficiales arrojaron además un comportamiento particular en la demanda laboral interna: la proporción de ocupados que busca activamente otro empleo se redujo de manera drástica en el Gran Córdoba, al pasar de 241 mil personas (29,3%) a 187 mil (22,8%). A la espera de que el Indec publique los microdatos desglosados para analizar el alcance real del empleo no registrado por aglomerado, los especialistas leen este freno en la búsqueda secundaria como un síntoma de agotamiento en la capacidad de absorción de horas de trabajo por parte de los hogares.