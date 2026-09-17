Caso Ludueña: Limia apuntó contra Ferrero y cuestionó una “doble vara moral”

La detención del empleado de la Legislatura Omar Ludueña, investigado por una causa de presunto abuso sexual, volvió a generar un fuerte cruce político en la Unicameral. Desde Hacemos Unidos por Córdoba, Leonardo Limia cuestionó la postura de la legisladora radical Alejandra Ferrero y recordó sus pedidos de responsabilidades políticas en un caso anterior.

Limia se refirió a la investigación contra Ludueña, quien cumplía funciones en una oficina vinculada al bloque de la UCR, y puso el foco en la situación de las víctimas y en la respuesta política frente al caso. “Es una situación repudiable. Absolutamente hay que pensar en las víctimas, en la familia”, expresó Limia al referirse a la denuncia

Consultado sobre si Ferrero debería renunciar o apartarse de su cargo, Limia recordó la postura que la legisladora había adoptado frente al caso del exlegislador peronista Ramón “Cañito” Flores, quien renunció a su banca luego de la detención de su exasesor José Villarreal. “Ella en su momento hizo un juicio moral del legislador, del exlegislador y de nuestro espacio político, donde decía que el legislador tenía que renunciar”, afirmó.

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A partir de ese antecedente, Limia cuestionó lo que consideró una diferencia de criterio entre ambos episodios. “Espero que la legisladora, si no tiene una doble vara moral, a la hora de analizar y expresar lo que expresó, tenga que tomar la decisión tal cual le había solicitado anteriormente al exlegislador Flores”, sostuvo.

Y agregó: “Si ella en su momento decía que por una situación donde un legislador tenía un empleado y ese empleado tuvo una denuncia, una imputación y una detención por abuso sexual de menores tenía que actuar, creo que tendría que actuar de la misma manera”.

Controles en la Legislatura

Más allá del cruce político, Limia planteó la necesidad de revisar los mecanismos de control sobre los empleados de la Legislatura y garantizar que las investigaciones judiciales puedan avanzar sin interferencias. “Hay que rápidamente apartar a estos empleados y darle a la Justicia total libertad para que actúe sin encubrimientos, sin ningún condicionamiento por parte de la política”, afirmó.

El caso también reabrió la discusión sobre los requisitos para ingresar a trabajar en la Unicameral y la frecuencia con la que deberían actualizarse los controles. Según explicó Limia, existe una Secretaría de Administración encargada de aplicar los requisitos correspondientes, entre ellos la presentación de certificados de conducta.

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“Lo que se ha hecho ahora para mejorar todo este tema es no solamente pedir los certificados de conducta, sino pedir más información”, señaló. En ese sentido, consideró necesario reforzar la actualización de la documentación presentada por los trabajadores. “Es importante tener una continuidad en lo que tiene que ver con la actualización de todos los certificados”, sostuvo.

Según Limia, tanto en este caso como en otros episodios anteriores los trabajadores habían cumplido con los requisitos correspondientes al momento de su ingreso, mientras que las situaciones investigadas se habrían producido posteriormente.