PAMI CUP: qué es la Clave Única PAMI, para qué sirve y quiénes deben registrarse

PAMI cuenta con una plataforma denominada CUP, sigla de Clave Única PAMI, que funciona como puerta de acceso a distintos sistemas utilizados para la gestión de prestaciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Según explica oficialmente el organismo, la Plataforma CUP integra distintos sistemas de gestión operativa y prestacional del Instituto y utiliza como credenciales de acceso el usuario y la Clave Única PAMI.

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Se trata de una herramienta vinculada principalmente con la actividad de prestadores, médicos y profesionales que trabajan con PAMI, por lo que no debe confundirse con Mi PAMI, la plataforma destinada a los afiliados para consultar recetas, credenciales, órdenes médicas, turnos y otros datos personales.

CUP significa Clave Única PAMI.

Entre las herramientas que funcionan dentro de este entorno se encuentra el sistema de Orden Médica Electrónica (OME). PAMI señala que este sistema permite realizar la prescripción electrónica de prácticas médicas, estudios complementarios y determinadas prestaciones e insumos para las personas afiliadas.

La plataforma también forma parte del circuito de acceso al Sistema de Receta Electrónica. Para utilizarlo, los profesionales habilitados deben ingresar con su usuario y clave a través de CUP y completar los mecanismos de validación de identidad establecidos por PAMI.

Para qué sirve la plataforma CUP de PAMI

La CUP funciona como una vía de acceso unificada a distintos sistemas que necesitan los prestadores para gestionar prestaciones de los afiliados.

Entre las funciones disponibles dentro del ecosistema de CUP, el sitio oficial de PAMI menciona la Orden Médica Electrónica, que permite emitir órdenes para prácticas médicas, estudios complementarios y elementos ópticos. También existen sistemas vinculados con higiénicos absorbentes descartables y otras gestiones internas y prestacionales.

En el caso de la Orden Médica Electrónica, los médicos de cabecera y especialistas pueden generar prescripciones y solicitudes para los afiliados. El sistema también permite gestionar determinados insumos médicos, como elementos de ostomía, fisiatría, higiénicos absorbentes y oxígeno, además de prestaciones vinculadas con internación domiciliaria y cuidados paliativos.

PAMI destaca que este esquema busca agilizar y simplificar los trámites, reducir el uso de papel y evitar, en determinados casos, que el afiliado deba concurrir personalmente a una dependencia del Instituto para iniciar una solicitud.

Quiénes pueden acceder a PAMI CUP

El acceso depende del sistema que se quiera utilizar y del tipo de usuario.

Para algunas de las herramientas médicas, PAMI establece como requisito tener contrato vigente con el INSSJP y contar con usuario y contraseña del Sistema Interactivo de Información (SII). Esos datos son utilizados para ingresar a la plataforma CUP.

El portal oficial para prestadores también indica que, al registrarse en CUP, quienes ya poseen un usuario del SII pueden utilizar ese mismo usuario y clave para acceder a la plataforma.

La registración solicita información de validación, entre ella el tipo de usuario, CUIT o CUIL y el código correspondiente. Para determinados procesos también se requiere validar la identidad con datos del último DNI emitido.

Cómo registrarse en la plataforma CUP

De acuerdo con el instructivo oficial de PAMI, para iniciar la registración hay que ingresar al portal destinado a prestadores y acceder a la opción “Clave Única PAMI - CUP” dentro de los sistemas del INSSJP.

En el caso de los prestadores que ya cuentan con usuario del Sistema Interactivo de Información, el procedimiento contempla ingresar el código de usuario correspondiente y completar la validación solicitada por el sistema.

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PAMI aclara que, una vez registrado el usuario, se puede ingresar a CUP utilizando el usuario y la clave del SII.

Para determinados sistemas, como el de Receta Electrónica, existe además un paso posterior: el profesional debe autogestionar desde CUP el permiso de acceso específico.

PAMI CUP y receta electrónica: cómo se relacionan

La plataforma CUP es una de las puertas de entrada al Sistema de Receta Electrónica de PAMI.

Según el organismo, los usuarios habilitados deben ingresar primero con usuario y clave mediante CUP. Para reforzar la seguridad, el sistema puede requerir además la validación de identidad y una autenticación en dos pasos.

En el esquema publicado por PAMI, el profesional debe validar su identidad con datos del DNI y posteriormente vincular un dispositivo móvil mediante Google Authenticator. El sistema genera un código OTP que funciona como segundo factor de autenticación.

PAMI CUP no es lo mismo que Mi PAMI

Una diferencia importante es que CUP y Mi PAMI cumplen funciones distintas.

Mi PAMI está dirigido a las personas afiliadas y permite consultar desde la aplicación o desde la web información como la credencial digital, recetas electrónicas, órdenes médicas, cartilla, turnos y médico de cabecera.

CUP, en cambio, forma parte de los sistemas utilizados por prestadores y profesionales para gestionar prestaciones y acceder a herramientas específicas de PAMI.

Por eso, un jubilado o pensionado que simplemente quiera consultar su credencial, una receta o una orden médica no necesita ingresar a CUP: esas gestiones se encuentran disponibles en Mi PAMI.

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