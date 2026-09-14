El Programa de Medicamentos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) se encuentra plenamente vigente para sostener los tratamientos de más de 5 millones de afiliados en todo el país. La obra social oficializó la continuidad del esquema de beneficios a partir de un esfuerzo económico y una gestión orientada a garantizar la sostenibilidad del sistema.

PAMI detalló las condiciones para solicitar traslados e interzonales

A su vez, el organismo implementó nuevos límites terapéuticos basados en las recomendaciones sobre el uso racional de fármacos emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de prevenir el consumo excesivo de insumos médicos.

Dentro de este marco institucional, el esquema incluye descuentos de hasta el 100% en el valor de los remedios y asegura la cobertura completa en tratamientos especiales, tal como lo establece la legislación vigente. Las patologías e insumos que acceden a este beneficio de gratuidad total son el tratamiento para la diabetes, los medicamentos oncológicos, los medicamentos oncohematológicos, el tratamiento de la hemofilia y el abordaje médico para el VIH y las Hepatitis B y C.

Asimismo, la nómina de medicamentos cubiertos al 100% contempla los tratamientos para trasplantes, los remedios para trastornos hematopoyéticos, los indicados para la artritis reumatoidea y los fármacos para enfermedades fibroquísticas. La gratuidad se extiende a los productos oftalmológicos intravítreos, las prescripciones para la osteoartritis y la medicación destinada a la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo.

Bonificaciones parciales y trámite para retirar los remedios

Para aquellas patologías que no requieren una cobertura absoluta, PAMI dispone de descuentos que van del 50% al 80% sobre el precio de venta fijado por el propio organismo para afecciones crónicas y agudas. Este mecanismo representa un beneficio adicional para el jubilado, dado que accede a una tarifa final sensiblemente más baja que la ofrecida por cualquier otra obra social o empresa de medicina prepaga dentro del sistema de salud argentino. Adicionalmente, los medicamentos de uso eventual, que son aquellos aplicados de forma local o acotada en el tiempo, cuentan con un 40% de bonificación.

PAMI lanzó una campaña para actualizar datos en la plataforma Mi PAMI

El procedimiento para acceder a los medicamentos ambulatorios y del programa general requiere que el afiliado le solicite a su médico de cabecera la emisión y el envío de la receta electrónica directamente a la oficina farmacéutica. Una vez enviada la prescripción digital, la persona titular debe presentarse en el mostrador equipado con su Documento Nacional de Identidad y la credencial de PAMI para retirar los insumos.

En los casos donde el paciente no pueda asistir de manera presencial a la farmacia, un familiar o persona de su confianza puede efectuar el retiro de los fármacos presentando la documentación solicitada. Para gestionar insumos de alta complejidad u otro tipo de medicamentos específicos que no ingresen por la vía ambulatoria habitual, el afiliado puede iniciar el trámite a través de la plataforma web institucional o en las agencias de atención presencial del organismo.

GZ / lr