El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) mantiene disponible el procedimiento de afiliación titular definitiva mediante su plataforma digital oficial. El mecanismo está destinado en forma exclusiva a personas que perciben un beneficio de jubilación o pensión de orden nacional y cuyos aportes de salud se liquidan a favor de PAMI. Para poder iniciar el proceso de autogestión de manera remota, es condición excluyente contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) en formato tarjeta.

Formatos y validez de las credenciales de PAMI

El trámite de afiliación titular funciona bajo una modalidad 100% digital y automática, con una duración aproximada de 10 minutos. Desde el organismo recalcaron que resulta fundamental permanecer en línea sin interrumpir la conexión hasta finalizar la gestión por completo, paso que se concreta inmediatamente después de responder la encuesta de salud obligatoria. La tramitación puede realizarse desde cualquier provincia del territorio argentino.

Durante el proceso, los datos del titular son validados de forma directa con las bases de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). En caso de que se presente algún inconveniente en la validación del sistema, se requerirán las referencias correspondientes para que un trabajador del organismo evalúe el caso y contacte al interesado a fin de continuar el trámite.

Una vez concluida la gestión en el sitio web, PAMI envía un correo electrónico de confirmación que contiene el acceso a la credencial digital y a la cartilla médica. A partir de ese instante, la persona afiliada queda habilitada para comenzar a utilizar la totalidad de los servicios y prestaciones de la obra social de manera inmediata.

Información requerida y perfiles autorizados para realizar el trámite

La gestión de afiliación titular definitiva puede ser ejecutada directamente por la persona a afiliarse o bien por su apoderada o apoderado legal. Al momento de comenzar con la carga del formulario en la web, el solicitante debe contar con una conexión a internet estable y tener a disposición una serie de datos personales básicos.

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Dentro de la documentación de respaldo requerida figuran el Documento Nacional de Identidad (DNI) en formato tarjeta y el número de CUIT o CUIL del titular. Asimismo, la plataforma solicita registrar los datos de contacto directos del titular y los de un contacto alternativo, requiriendo el nombre completo, teléfono celular, teléfono fijo y una casilla de correo electrónico válida.

El ingreso de los datos personales en el inicio del formulario digital exige cargar el número de DNI, el número de trámite que figura en el documento físico, el sexo según DNI y la clave de CUIT o CUIL, ingresando los números sin espacios ni puntos intermedios.

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