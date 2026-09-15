El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) precisó el funcionamiento de las credenciales habilitadas para acceder a las prestaciones de la obra social. La entidad confirmó que la credencial física de plástico dejó de entregarse a los beneficiarios. Sin embargo, en caso de que el afiliado conserve su tarjeta de plástico, la misma continúa siendo plenamente válida para encarar cualquier tipo de gestión o atención médica en los centros autorizados.

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Para aquellos usuarios que perdieron el plástico o que no cuentan con él, la institución mantiene activos tres formatos alternativos de identificación personal. Los afiliados pueden descargar la credencial provisoria desde la página web del organismo, utilizar la credencial digital a través de la aplicación móvil Mi PAMI en sus teléfonos celulares o imprimir la credencial provisoria ticket mediante las terminales de autogestión ubicadas en las Agencias y Unidades de Gestión Local (UGL).

Respecto de la vigencia de los documentos, el organismo aclaró que todas las credenciales actuales tienen validez, incluyendo la versión plástica, la digital, la provisoria con código QR y la provisoria ticket. En contraposición, la entidad remarcó que las únicas credenciales que ya no poseen validez legal para realizar trámites son la credencial anterior y la versión provisoria que no cuenta con código QR impreso.

Modificaciones en la credencial provisoria y requisitos para la descarga

El organismo previsional explicó que la credencial provisoria atravesó una actualización en los datos requeridos para su generación con el propósito de optimizar la atención y proteger la información personal de cada beneficiario. Esta versión provisoria no posee fecha de vencimiento, por lo que el titular puede descargarla, imprimirla y utilizarla en cualquier momento con la misma validez que el plástico o la aplicación digital.

Para descargar la credencial provisoria en formato digital, la persona interesada debe ingresar al sitio web institucional. Dentro de la plataforma, el sistema solicita completar el número de afiliación, el sexo, el número de Documento Nacional de Identidad y el número de trámite del DNI, compuesto por los 11 dígitos que figuran en el frente o en el dorso del documento físico.

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En los casos en que el afiliado no disponga del número de trámite en su DNI, la institución prevé una alternativa presencial para completar la identificación. Dichos usuarios pueden acercarse a las terminales de autogestión disponibles en las Agencias y UGL del país para generar e imprimir la credencial provisoria ticket sin necesidad de realizar el procedimiento web.

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