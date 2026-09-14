Macarena Ceballos abre el camino a los 51 cordobeses en los Odesur

Macarena Ceballos volvió a poner a Córdoba en lo más alto. La nadadora de Río Cuarto, integrante de la selección argentina desde hace más de una década, conquistó este domingo la medalla de oro en los 100 metros pecho durante la primera jornada oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Además del triunfo, la cordobesa estableció un nuevo récord de campeonato.

A sus 31 años, Ceballos convive con las nuevas generaciones de la natación argentina y conserva su vigencia entre las principales figuras de la disciplina. Llegó a Santa Fe con un objetivo definido: alcanzar el primer puesto en las tres pruebas individuales que disputará. Después de los 100 metros pecho, todavía tendrá por delante los 200 y los 50 metros de la especialidad. En el Invencible Acuático de la zona sur de la capital santafesina, la representante de Río Cuarto completó la competencia en 1m08s17 y encabezó el podio.

La actuación de Ceballos adquiere una dimensión especial dentro del proceso que conduce hacia los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Los Suramericanos representan una de las primeras estaciones de ese camino y reúnen a buena parte de los principales exponentes del continente.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzaron el 12 de septiembre y finalizará y el 26 del corriente; y reunirán a más de cuatro mil atletas provenientes de 15 países. Las competencias tienen como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela, con un programa compuesto por 59 disciplinas.

Argentina participa con una delegación de 658 deportistas y Córdoba aporta 51 integrantes, distribuidos en 25 deportes. La presencia provincial atraviesa una amplia variedad de especialidades y refleja el peso del alto rendimiento cordobés dentro del seleccionado nacional.

Una delegación con presencia en 25 disciplinas

La natación aparece entre las disciplinas con mayor representación cordobesa. Junto a Ceballos competirán Andrea Eliana Berrino, Delfina Verónica Dini, Dante Nicola Rho, Thiago Lautaro Pizzini Paz y Malena Santillán.

En atletismo estarán Diego Pérez Guercio, Noelia Anahi Martínez, Julieta Salguero Mores y Mariam Florencia Buenanueva Saleme. La gimnasia rítmica tendrá a Lara Agostina Aimeri Vicentin, Pilar Cattaneo, Celeste Abril D’Arcangelo, Franca Miravet Piva, Milena Ailén Lopez Lescano y Agostina Vargas Re.

Los deportes colectivos también tienen una marcada presencia cordobesa. En hockey femenino participará Daiana Abigail Pacheco, con Ana Luz Dodorico como reserva. El seleccionado masculino contará con Nicolás Gonzalo Rodríguez y Joaquín Costa.

En rugby 7 competirán Santino Zangara y Brisa Borda, mientras que Helena Cugno integrará el equipo argentino de vóleibol femenino. Ramiro Tullian y Joaquin Salas serán los representantes provinciales en el fútbol masculino.

La vela tendrá a Chiara Ferretti, Luciano Pesci y Joaquín Reutemann. Isabella Besso Valero y Bautista Ahumada Cirrincione participarán en esquí náutico.

En golf estarán Ana Giuliano y Agustín Segundo Oliva Pinto. Jeremías Gonzalo Azaña Cornejo competirá en squash.

El judo estará representado por Joaquín Tovagliari y Agustín Nicolás Gil. En lucha participará Agustín Alejandro Destribats, mientras que Marian Kiara Luna Micheri afrontará la competencia de escalada deportiva.

El boxeo contará con Melani Daira Martínez y Santiago Darío Tulian. Fernanda María Russo Romero participará en tiro deportivo y María Eugenia González Briozzo competirá en tiro con arco.

Jennifer Solange Francone e Iñaki Serrano Esper serán los ciclistas cordobeses. En tenis estarán Luisina Giovanini y Luciana Moyano, mientras que Giuliana Mickaela Novak competirá en karate.

La representación provincial también incluye a Paola Soledad Chiaraviglio en e-sport, Gabriel Alejandro Crespi en bochas, Victoria Milena Vilchez en pádel y María Eugenia Mellano en handball.

A ese listado se suma Gustavo Torregiani, representante cordobés en billar. La disciplina tendrá en Santa Fe su primera participación como deporte invitado dentro de los Juegos Suramericanos.

Córdoba vuelve a ocupar un lugar relevante dentro de una competencia internacional de máxima exigencia regional.

El oro conseguido por Macarena Ceballos en la apertura de la actividad oficial funciona como el primer gran capítulo de una participación provincial que se extenderá durante buena parte del calendario.