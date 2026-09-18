Causa Cuadernos: la Justicia mostró un video del allanamiento que se realizó en el departamento de Cristina Kirchner en Recoleta

En el contexto de la Causa Cuadernos, la Justicia mostró este jueves un video del allanamiento que se realizó en el departamento de la expresidenta Cristina Kirchner el año 2018.

Esta grabación fue presentada por pedido de la Fiscalía, en medio del testimonio brindado por comisario Juan Carlos Barrales, quien estuvo al frente del operativo llevado a cabo en el inmueble de Juncal y Uruguay, barrio de Recoleta.

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Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), entre los detalles más importantes de su declaración, el testigo señaló que en el lugar había “muchos elementos de valor”, y que encontró una “puerta blindada” que daba a un vestidor.

Fuente del video: Poder Judicial de la Nación

Qué dijo el comisario Juan Carlos Barrales sobre el allanamiento al departamento de Cristina Kirchner

Barrales comenzó diciendo que estuvo presente en el operativo que ordenó el juez Claudio Bonadío, realizado junto a miembros de la Gendarmería Nacional y 2 testigos. Además, remarcó que el material fílmico y las fotografías realizadas fueron guardadas en “sobres con medidas de seguridad e inviolabilidad” y luego entregadas a la autoridad judicial.

Sobre la puerta blindada, indicó que estaba en la que “supusimos era la habitación matrimonial, porque había almohadones con las iniciales de Néstor Kirchner y la expresidenta. Estaba ahí atrás de la cama”.

De acuerdo a su testimonio, esta puerta daba a un vestidor o placard, y mientras realizaban la inspección “se cerró” y debió ser abierta de nuevo por el secretario privado de Cristina Kirchner para poder seguir con el allanamiento.

Según la Agencia Noticias Argentinas, en las imágenes que pudieron verse se muestra cuando la Policía Federal leía la orden de allanamiento y entraba al domicilio, además del recorrido de parte del lugar hasta acceder al dormitorio.

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Justo en ese momento, Carlos Beraldi, abogado defensor de la expresidenta, detuvo la exposición del video y afirmó que la fiscal Fabiana León actuó de “mala fe”, agregando que este material afectaba a la intimidad de su defendida y era “un exceso”.

Luego de un cuarto intermedio, los jueces Fernando Canero y Enrique Méndez Signori decidieron no hacer lugar al pedido de Beraldi y seguir con el material filmado, aunque le solicitaron a la fiscal que puntualice los puntos a mostrar. El juez Germán Castelli votó en disidencia.

Al seguir con su declaración, Barrales relató que en el operativo participó un perro entrenado para detectar dinero y drogas que “marcó un lugar”, pero ahí “no había absolutamente nada. Puede haber reaccionado a cualquier químico que esté contenido en divisas y drogas”.

También señaló que el departamento tenía un sistema de vigilancia interno.

Sobre el final de su declaración, el comisario reconoció: “Es un allanamiento sensible para nuestra actividad. Es la vivienda de dos figuras públicas muy importantes, son dos expresidentes y sabemos muy bien que iba a ser un procedimiento mirado con lupa”.

HM/DCQ