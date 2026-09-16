La Cámpora apuntó contra Ari Lijalad por sus críticas a la estrategia de Cristina Kirchner

La tensión interna del peronismo subió al ring de las redes sociales y desató un fuego cruzado implacable. El detonante fue la reciente presentación de la defensa de Cristina Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un movimiento que desnudó las profundas diferencias estratégicas dentro de la oposición. Lo que comenzó como un análisis periodístico en la radio, escaló rápidamente hasta convertirse en un ajuste de cuentas público y sin filtros entre los referentes de La Cámpora y las principales voces del medio El Destape.

La mecha la encendió el periodista Ari Lijalad durante su editorial matutino. Allí cuestionó el verdadero propósito del reclamo internacional, sugiriendo que la maniobra respondía más a la necesidad interna de instalar una candidatura imposible que a una jugada estrictamente judicial. Pero el conductor fue un paso más allá: criticó que, en paralelo a la defensa de la ex presidenta, dirigentes de su espacio como Mayra Mendoza cuestionara al gobernador Axel Kicillof. Según su visión, resulta incomprensible atacar al único dirigente con chances de ganar una elección y promover las reformas necesarias para que la líder del espacio recupere su libertad.

Esa lectura enfureció a la diputada nacional Paula Penacca, quien no dudó en salir al cruce. A través de su cuenta de X, la legisladora compartió un recorte de ese análisis radial y lo acusó de convalidar la situación judicial de la ex mandataria. "¿Bancar la proscripción? Ojalá nunca seas víctima del lawfare", disparó la referente. En su mensaje, elevó el tono al afirmar que el poder económico "solo persigue a quienes le ponen límites en serio", sugiriendo que la línea editorial del periodista era condescendiente.

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El conflicto sumó un nivel de agresividad brutal cuando intervino Facundo Tignanelli, mano derecha de Máximo Kirchner. El dirigente bonaerense avaló y reposteó un mensaje fulminante que apuntaba directo a las finanzas del medio de comunicación: "Cristina está presa y ustedes se compraron un edificio con la guita que te dan por putearla a Ella y Máximo, cachivache". El texto también los acusaba de seguir "componiendo las nuevas traiciones".

Este choque frontal dejó en evidencia que el debate por la situación legal de la ex mandataria funciona hoy como el escenario donde el peronismo resuelve sus liderazgos. Mientras un sector empuja la épica de la resistencia pura, otra vertiente reclama racionalidad electoral y pide encolumnarse detrás de la gestión provincial.

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La defensa de Navarro y el redoble de la apuesta

Frente a las graves acusaciones contra su periodista, el director de El Destape, Roberto Navarro, decidió meterse de lleno en el barro de la discusión digital. El empresario le contestó directamente a Penacca y defendió el historial de Lijalad. Le recordó que el conductor enfrenta tres causas penales impulsadas por la actual administración y le reprochó la falta de apoyo político del sector camporista: "Decís que si las tuviera lo defenderías y claramente no lo hiciste".

Navarro también enumeró las credenciales de su colega para desarmar la acusación de complicidad con el establishment. Detalló que el periodista realizó un documental crítico sobre el Grupo Clarín y que mantiene una disputa diaria con el empresario Marcos Galperin, dejando en claro que sí se enfrenta a los factores de poder.

Lejos de bajar la espuma, Penacca utilizó esa misma respuesta para redoblar su planteo. La diputada retrucó que, frente a ese escenario de persecución que viven los periodistas, con más razón deberían respaldar la lucha contra la proscripción de la principal líder del movimiento. Tras remarcar el régimen carcelario estricto que sufre la ex presidenta, desafió a la plana mayor del medio de cara a las urnas: "Los invito a que ayuden para que sea candidata, después voten a su candidato. Es sencillo: no proscribo, no proscriban".

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El contragolpe: "Era escuchar 40 segundos más, diputada"

El intercambio cerró su ciclo con el contraataque del propio Lijalad, quien expuso la técnica del recorte que utilizó la legisladora en su primera crítica. Con un tono irónico, el periodista tuiteó "Era simplemente escuchar 40 segundos más, diputada" y adjuntó el fragmento de video completo que continuaba justo donde Penacca lo cortó.

En esa segunda parte del editorial, el conductor aclaraba de forma tajante su postura sobre el expediente judicial, separando su crítica a la estrategia electoral de su visión sobre la inocencia de la ex mandataria. Frente al micrófono, Lijalad afirmó que el proceso está "todo armado", que es una causa "trucha" y que la detención es un desastre en términos jurídicos. Además, calificó la condena como "absolutamente ridícula", explicando que se basó en la firma de un decreto para crear un fideicomiso de obras públicas que luego utilizaron todas las gestiones posteriores de la misma forma.

Con la exhibición del archivo completo, el choque mediático llegó a su fin en las redes, pero el saldo político quedó sobre la mesa. La discusión técnica sobre una apelación internacional terminó operando como la excusa perfecta para exponer la desconfianza mutua, los pases de factura financieros y la grieta que hoy atraviesa al ecosistema político y mediático de la oposición.

TC/MSS