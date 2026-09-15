Mayra Mendoza apuntó contra Kicillof: “No hay nada peor que ser desleal”

La interna del peronismo bonaerense volvió a quedar expuesta este martes, esta vez con un fuerte cuestionamiento de Mayra Mendoza a Axel Kicillof. La diputada bonaerense de Fuerza Patria y referente de La Cámpora acusó al gobernador de haber sido “desleal” y “desagradecido” con Cristina Kirchner y sostuvo que su decisión de construir un espacio propio terminó profundizando la división dentro del peronismo.

Durante una entrevista en el canal de streaming Sakura, Mendoza cuestionó a los dirigentes que buscan despegarse del kirchnerismo y recordó el respaldo político que, según planteó, recibieron durante sus trayectorias. “Hay una parte que yo no puedo entender, de deslealtad y desagradecimiento. Sé de dónde venimos todos y sé que ella nos dio las oportunidades a todos por igual. A algunos quizás más y hoy no le están devolviendo lo que ella les dio”, afirmó.

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Aunque evitó mencionar a Kicillof en esa primera referencia, la exintendenta de Quilmes vinculó después ese planteo con la construcción política del gobernador. “Eso de algún modo distanció, tomó la decisión de dividir al peronismo y tiene discrecionalidad con algunos municipios desde ese sector”, sostuvo en referencia al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que Kicillof conformó junto a intendentes, dirigentes y funcionarios bonaerenses.

La relación entre Cristina Kirchner y Kicillof atraviesa una disputa política desde hace casi dos años, con diferencias sobre la conducción del peronismo bonaerense y la estrategia electoral. El armado del MDF terminó de cristalizar esa distancia y consolidó dentro del peronismo provincial un espacio que busca construir una identidad propia alrededor del gobernador.

En ese marco, Mendoza también cuestionó a los dirigentes que intentan despegarse de la identidad kirchnerista. “No pueden reconocer esto y creen que la historia empezó cuando llegaron ellos”, señaló, y agregó una frase dirigida a marcar la continuidad de esas trayectorias políticas: “Esa mancha no se borra más”.

La diputada recordó además que Kicillof llegó a la Gobernación en 2019 con el respaldo de la misma estructura política que ella integra y que luego de su reelección, en 2023, avanzó con la construcción del MDF. Para Mendoza, ese proceso no fue solamente la creación de un nuevo espacio dentro del peronismo, sino una decisión que terminó generando una división política que todavía atraviesa al oficialismo bonaerense.

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La exintendenta de Quilmes sumó a esa disputa política un reclamo por el supuesto trato diferencial que, según afirmó, reciben los municipios de acuerdo con su cercanía con el espacio del gobernador. Como ejemplo, recordó su propia experiencia durante los últimos meses de su gestión municipal. “Lo llamaba como intendenta y no teníamos respuesta”, afirmó al referirse a los contactos que realizó con la Casa de Gobierno bonaerense.

Mendoza también apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por el impacto del recorte de la obra pública en Quilmes. Según detalló, existen más de 800 viviendas paralizadas, una estación ferroviaria cuya ejecución no avanza y convenios entre Nación, Provincia y municipio para la construcción de escuelas que permanecen detenidos. “La decisión del Presidente de desfinanciar la obra pública afecta muchísimo a los trabajadores”, sostuvo.

A ese reclamo agregó la deuda que, según su estimación, mantiene la Nación con la provincia de Buenos Aires, que cifró en $15 billones. También mencionó las obras vinculadas con la problemática hídrica de Quilmes, un distrito afectado tanto por las sudestadas del Río de la Plata como por los desbordes de los arroyos San Francisco y Las Piedras.

La exintendenta señaló que el municipio creó por ley una cuenca que reúne ambos cursos de agua, pero cuestionó que el financiamiento provincial previsto para avanzar con las obras no haya llegado. En ese punto, volvió a reclamar asistencia a la administración de Kicillof y pidió que el gobernador “ayude a los quilmeños”.

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La interna volvió a quedar expuesta por la Noche de los Lápices

Las diferencias entre el kicillofismo y La Cámpora también quedaron expuestas durante los preparativos de la movilización por los 50 años de la Noche de los Lápices, que se realizará este miércoles en La Plata.

El principal conflicto estuvo relacionado con el traslado de estudiantes secundarios desde distintos puntos de la provincia. La Federación de Estudiantes Secundarios (FES) cuestionó al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, conducido por el kicillofista Andrés Larroque, por la falta de micros y vinculó esa decisión con las diferencias políticas alrededor de las consignas de la movilización, entre ellas el reclamo “Cristina Libre”.

Según integrantes de la FES, la negativa a disponer los colectivos fue comunicada durante una reunión realizada en la Municipalidad de La Plata, de la que participaron la secretaria bonaerense de Juventud, Ayelén López, y representantes de las organizaciones convocantes. Desde la organización estudiantil interpretaron que la decisión también tenía un componente político. “Parece que si no sos del MDF no hay micros”, cuestionó una fuente vinculada a la convocatoria.

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Desde el entorno de Larroque rechazaron ese planteo y señalaron que financiar una movilización política no forma parte de las funciones del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Al mismo tiempo, indicaron que las organizaciones podían canalizar sus pedidos a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuya conducción es identificada políticamente con La Cámpora.

El kicillofismo, en tanto, señaló que la Provincia acompañará la jornada mediante dispositivos institucionales, con postas de hidratación y prevención a cargo del Ministerio de Salud y la participación de bandas musicales a través del Instituto Cultural.

La discusión volvió a poner sobre la mesa las diferencias que atravesaron la movilización por la Noche de los Lápices del año pasado, especialmente por la ubicación de la bandera “Cristina Libre” frente a las imágenes de los estudiantes secuestrados durante la última dictadura. La consigna se convirtió en uno de los puntos de tensión entre el espacio de Kicillof y los sectores referenciados en Máximo Kirchner: mientras La Cámpora incorporó a su estrategia política las expresiones “Cristina inocente, Cristina libre, Cristina presidenta”, el MDF no acompaña automáticamente las iniciativas impulsadas por el cristinismo.