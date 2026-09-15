LLA rechazó separar Ficha Limpia y la Reforma Electoral sigue sin acuerdo en el Senado

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomó este martes el debate de la reforma electoral, frenado desde el 13 de mayo, sin lograr ningún acuerdo nuevo. El titular de la comisión, el libertario Agustín Coto, volvió a pasar a un cuarto intermedio sin fecha de reanudación tras un encuentro que se extendió por más de una hora, en el que LLA rechazó nuevamente el pedido de sus aliados de tratar Ficha Limpia por fuera del resto del paquete.

El primer punto de fricción fue, otra vez, el pedido de los aliados de tratar Ficha Limpia por separado del resto de la reforma. El titular del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, insistió en que "es importante dar la discusión independiente del otro proyecto de reforma política", mientras que la chubutense Edith Terenzi reclamó por el criterio con el que se giraron los expedientes que quedaron afuera del temario.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, la radical Mariana Juri respaldó el planteo y sostuvo que "estos son tiempos importantes para que la política dé ejemplaridad, y Ficha Limpia es un paso importante en esa dirección".

Se cayó la sesión en el Senado: otra vez, a Bullrich le cuesta imponer la agenda de LLA

Entre la UCR y el PRO reúnen 13 senadores que mantienen esa diferencia de fondo con el oficialismo, aunque LLA rechazó nuevamente separar los proyectos. Del lado del peronismo, el chaqueño Jorge Capitanich se mostró dispuesto a discutir la reforma, pero puso una condición propia: sumar al proyecto de Ficha Limpia la obligatoriedad de exámenes psicofísicos y toxicológicos para los candidatos.

Bullrich pide tratarla "en conjunto", con el reloj en contra

En la reunión, Patricia Bullrich volvió a plantear la necesidad de un acuerdo integral y avaló el pedido que había hecho la semana pasada la Cámara Nacional Electoral: si el Senado logra consensuar la reforma, pidió que se apruebe antes de fin de año y no en 2027.

La senadora insistió en su argumento de siempre contra las PASO: que la interna partidaria puede confundir al electorado y convertir el proceso en "un sistema de tres vueltas" que además resta tiempo de gestión a los gobiernos electos. Pero el margen para cumplir ese objetivo se achica: con el Presupuesto 2027 a punto de ingresar, al período ordinario le quedan apenas diez semanas, sin contar las tres de diciembre que exigirían una convocatoria a extraordinarias.

Milei se "abraza" a la causa Malvinas y define el contenido de la Ley de Soberanía que enviará al Congreso

El propio Gobierno ya empieza a mirar ese escenario como el más probable: en Casa Rosada evalúan resolver el tema recién en el verano, dentro del período extraordinario de los primeros dos meses de 2027, el mismo esquema que se usó para suspender las PASO en 2025.

Fuentes libertarias admitieron además ante PERFIL que la eliminación lisa y llana ya no está sobre la mesa: "No vamos a llegar a eliminar las PASO, vamos a buscar suspenderlas".

JD//MSS