Carlos Bianco: "Cuando fuimos a Córdoba con Axel no vi una provincia gorila, vi una provincia peronista"

En un escenario cruzado por la tensión en la interna del peronismo y el impacto de las medidas del gobierno de Javier Milei, Carlos "Carly" Bianco repasa la hoja de ruta del oficialismo bonaerense. Frente a las versiones sobre lanzamientos prematuros y disputas de liderazgo con los sectores vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, el funcionario reafirma que la prioridad actual pasa por la gestión y la consolidación territorial a través del Movimiento Derecho al Futuro, postergando cualquier debate de listas para el próximo año.

En diálogo con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el ministro analiza también la necesidad de ampliar los márgenes del peronismo mediante un diálogo directo con los distritos del interior y provincias clave como Córdoba. En ese sentido, rescata las coincidencias programáticas en materia productiva y educativa por sobre las divergencias históricas. A su vez, ratifica la importancia de dirimir las discrepancias en las PASO y apela a la prudencia para evitar escalar el fuego cruzado en la coalición opositora.

Carlos Bianco es licenciado en Comercio Internacional y doctor en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional de Quilmes, además de un dirigente político que actualmente se desempeña como ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires bajo la gestión del gobernador Axel Kicillof. Es uno de los funcionarios de máxima confianza del mandatario provincial y una de las figuras clave en el armado político del oficialismo bonaerense.

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Carlos, muy buenos días. Jorge Fontevecchia te saluda. Desde la última vez que hablamos hay distintas novedades: cada vez más encuentros del Movimiento Derecho al Futuro, el de Coronel Suárez, la eventual posibilidad del lanzamiento oficial de la candidatura que se haría en Avellaneda y, paralelamente, hoy a las 15 horas en el NH Hotel se hace una presentación de tres abogados de Cristina, supuestamente con anuncios de un dictamen de las Naciones Unidas favorable a considerar ilegal la inhabilitación perpetua de su candidatura. Desde la última vez que hablamos hoy me gustaría una especie de balance de cómo está esta tensión clara y objetiva, en la cual desde el sector cercano a Cristina Kirchner no veían con buenos ojos la candidatura del gobernador bonaerense. Con la sinceridad que te caracteriza y la propia, queríamos escuchar de vos un balance de cómo avanzó todo desde la última vez que hablamos.

Mirá, nosotros nos planteamos, ya desde finales del año pasado, el gobernador nos planteó una estrategia para este año que era una construcción política. Eso ir profundizándolo, complementándolo en la provincia de Buenos Aires, que era algo que ya veníamos haciendo todo este tiempo; empezar a recorrer. Bueno, en algunos casos Axel, en el marco de actividades institucionales, se hace algún huequito para alguna actividad política, pero el resto de los referentes del Movimiento Derecho al Futuro, el resto de los compañeros, están recorriendo todo el país con ese objetivo: llevar adelante una construcción política lo más sólida posible que nos permita el año próximo ir definiendo las referencias, ir definiendo las candidaturas y tener el mejor resultado posible en las elecciones nacionales, provinciales y municipales en la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que venimos haciendo es eso a través de distintas actividades. Ahora estuvimos haciendo los plenarios en todas las secciones del interior de la provincia de Buenos Aires: en Alberti, en Ramallo, en Mar Chiquita, en Coronel Suárez, en Saladillo. También hemos lanzado los sectores del Movimiento Derecho al Futuro: Juventudes, Universidad y Ciencia, Mujeres y Diversidades. Estamos trabajando en la construcción política, estamos trabajando con los temas de producción; bueno, una plétora de tareas políticas, más allá de la gestión, que venimos llevando con ese objetivo. Y como siempre dijimos, el año próximo será el año de las candidaturas. Eso es algo que no se va a discutir este año, más allá de que genuinamente haya muchos compañeros y compañeras que tienen la intención de representar a nuestros votantes, al pueblo argentino, al pueblo bonaerense, en un contexto muy, muy complejo que está dado por el gobierno de Milei y las consecuencias que las políticas que está llevando adelante están teniendo sobre el conjunto de la población.

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Por eso te digo nuestra estrategia. A ver, me animo a decir respecto de la última vez que hablamos que no han cambiado mucho las cosas. Seguimos haciendo lo que nos planteamos a principio de este año y que vamos a seguir haciendo hasta el final de este año. Y después, el año próximo, se verán las distintas definiciones respecto de las referencias, de las candidaturas, del presupuesto, de las necesidades, de todo tipo de satisfacción, dependiendo del instrumento que esté disponible. Si están disponibles las PASO, creo que ya hubo una definición de conjunto de todos los sectores, o la mayoría de los sectores del peronismo, que se hizo, que se concretó en esa reunión en el Hotel Emperador, en donde los gobernadores, presidentes del bloque de diputados, presidentes del bloque de senadores y distintos referentes se pusieron de acuerdo en sostener el sistema de las PASO. Y bueno, si eso es así, más allá de la intención del gobierno —que tiene como único objetivo casi político, y de sus políticas, eliminar las PASO porque entiende que es algo que les conviene—... Por lo tanto, para nosotros, en este caso el gobierno de Milei, si ellos quieren sacar las PASO debe ser porque a nosotros nos convienen, y por lo tanto vamos a trabajar en ese sentido. Nosotros creemos que nos convienen, que es un instrumento muy bueno para dirimir distintas internas, distintas posiciones dentro de los distintos frentes políticos que se puedan armar. Así que ese es un poco el plan, es lo que venimos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo hasta fin de año. Pero no vamos a definir una candidatura este año.

Carly, la semana pasada vos estabas en representación de Kicillof en la primera fila del acto en homenaje a De la Sota, creo que eran ocho años de su fallecimiento. Allí estaba el gobernador de Córdoba, el exgobernador de Córdoba Schiaretti, estaba también Sergio Massa, había dirigentes del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, pero lo que tenían en común es que no había nadie de La Cámpora. ¿Pasó algo importante allí, significativo, que implique una unión del peronismo por fuera de La Cámpora, o simplemente se trata de un hecho casual al que los periodistas le damos demasiada envergadura?

Me parece un poco más lo último. Me parece un poco más lo último. Se está tratando de hacer una interpretación muchas veces forzada de cualquier acto para decir que hay una alianza, que hay un acuerdo, etcétera. El otro día fue lo que fue: a nosotros nos invitó Candelaria de la Sota, nos pareció pertinente llevar adelante un homenaje a José Manuel de la Sota y el gobernador me pidió que participe en nombre del Movimiento Derecho al Futuro. En ese marco, obviamente, había un montón de compañeros de distintos sectores del peronismo; además del peronismo, también vi a algunos referentes del radicalismo. Así que nada, fue eso, básicamente fue eso: participar de ese homenaje. Y obviamente eso implica que cuando uno se ve con los distintos sectores entabla un diálogo, porque nos conocemos todos. A esta altura, para nosotros era importante también poder ir a un espacio, como se lo suele llamar, vinculado con el cordobesismo, con la política cordobesa, porque es algo que nosotros venimos haciendo ya hace un tiempo: tratar de tender puentes con una provincia en la que en las elecciones... bueno, no se tuvo un buen desempeño en los últimos tiempos en Córdoba. Por lo tanto, lo que hay que hacer es empezar a dialogar mucho más con el peronismo cordobés, que tiene sus particularidades como tiene sus particularidades el peronismo bonaerense. Pero creo que hay que ir trabajando para ir buscando, más allá de las diferencias, de los matices que pueda haber, las cuestiones en las que nos podemos poner de acuerdo. Así que fue eso.

Ahora, independientemente de las interpretaciones, lo que es cierto es que el peronismo cordobés ha sido el más antikirchnerista de todos, ¿no? Y fundamentalmente Schiaretti en particular tenía esa tirria. Contaba aquí Candelaria de la Sota, a quien entrevistamos hace un par de días, que su padre ya estaba produciendo un acercamiento con el peronismo, con el peronismo bonaerense en su conjunto. O sea, ¿ves posible que el cordobesismo, el peronismo cordobés, vaya junto con el peronismo nacional en la candidatura que sea, que surja de las PASO o de la forma de dirimir la interna que exista junto con el peronismo nacional, como en la época de De la Sota?

Mira, yo creo que sí. Nosotros tuvimos una experiencia bastante ilustrativa y enriquecedora cuando fuimos con Axel la última vez a Córdoba. Todos te dicen: «No, bueno, es una provincia gorila», dicen muchos, «es una provincia antiperonista, es una provincia en donde las fuerzas de derecha sacaron a nivel nacional el 70% de los votos, el 60% de los votos». Y yo de alguna manera me sorprendí: yo vi una provincia peronista, yo vi una provincia peronista, vi un gobierno peronista. Cuando hablé con distintos dirigentes y referentes, cuando les pregunté sobre cuáles eran las posiciones del gobierno de la provincia de Córdoba respecto de la industria, respecto de la educación pública, respecto de la universidad pública, respecto de la salud pública, respecto de la obra pública... y la verdad que yo estoy de acuerdo con lo que hace el gobierno de Córdoba en ese sentido. Por lo tanto, además... digo, por eso te digo, con las características particulares que pueda tener el peronismo cordobés, yo veo un gobierno peronista en una provincia peronista. Quizás el problema fue la falta de diálogo; habrá que saber interpretar y probablemente también respetar y escuchar un poco más lo que piensan los cordobeses en general y el peronismo cordobés en particular. Así que yo no descarto, ni mucho menos; me parece bastante saludable que se pueda mantener ese diálogo, que se pueda llevar adelante algún tipo de construcción en conjunto, alguna política en conjunto, porque estoy seguro de que también para el peronismo cordobés, para el gobierno de la provincia de Córdoba, las políticas que se están llevando adelante por parte del gobierno nacional no son las políticas que le hacen bien a Córdoba, a la industria cordobesa, al sector productivo cordobés, a los estudiantes cordobeses, a aquellos que tienen que llevar adelante algún tratamiento médico sin tener una obra social en Córdoba, etcétera. Por lo tanto, creo que hay muchísimas más coincidencias y posibilidades de consenso que matices o diferencias, me parece eso.

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17 de octubre: por un lado, La Cámpora plantea hacer un Día de la Lealtad, que se conecta con esta conferencia de prensa que harían los tres abogados de Cristina hoy en el NH Hotel aquí en Buenos Aires. ¿Qué imaginás que va a pasar el 17 de octubre? ¿Y si es otro de los actos en los que se quieren marcar de alguna manera críticas al gobernador bonaerense, como fue el acto frente a la casa de Cristina Kirchner con Máximo Kirchner coreando consignas en contra de Axel Kicillof?

Mirá, no lo sé, no lo sé. Cada sector seguramente tendrá alguna actividad en particular para llevar adelante en un día tan caro a los sentimientos de los peronistas. Nosotros hoy estamos enfocados en el plenario federal que vamos a hacer este sábado, que para nosotros es muy importante porque seguramente van a llegar distintos referentes, distintos compañeros y compañeras de todas las provincias. Así que hoy nuestra prioridad está puesta en eso. Después, una vez que pase el plenario, veremos cómo continuamos, pero seguramente alguna actividad desde el partido oficialista de la provincia de Buenos Aires se va a estar llevando adelante. Así que bueno, veremos, veremos. Por ahora no tenemos nada organizado; por eso estamos muy concentrados, por un lado en la gestión, obviamente, que es la prioridad, sobre todo en un momento tan complejo, y por otro lado en esa construcción política y, en particular en esta coyuntura, en el acto del sábado.

O sea, a ver si interpreto y si sintetizo bien —vos corregime si no es así—: la estrategia es no responder a los dardos que tire el sector cercano a Cristina Kirchner, no responder. ¿Esa sería la estrategia?

Mirá, yo creo que no le suma a nadie una interna, una interna más, digamos. Entonces nosotros no vamos a fomentar una interna, la verdad que no lo vamos a hacer. La otra vez me preguntaban: «No, bueno, pero hubo primero una guerra, después una tregua, ahora hay otra guerra de nuevo», qué sé yo. Nosotros no participamos ni de la guerra ni de la tregua, ni volvemos a participar de una supuesta guerra. O sea que cada sector sabe lo que hace. Acá somos todos gente grande, con responsabilidades, que creo que tenemos en un grado muy importante de consenso. Así que para nosotros lo mejor... y esto es una política que tomó el gobernador, que tomamos en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, desde el Movimiento Derecho al Futuro: como lo dije varias veces, si yo le tengo que decir algo a algún compañero, lo llamo por teléfono, es más fácil, así le puedo decir en la cara las cosas.

Carlos Bianco, muchísimas gracias. Le mandamos un saludo, gracias por tu tiempo y seguiremos en contacto como siempre.

Dale, muchas gracias.

MEG