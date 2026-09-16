Estudiantes de La Cámpora cruzaron al gobierno de Kicillof por los micros para La Noche de los Lápices

La conmemoración del 50° aniversario de La Noche de los Lápices, el operativo represivo de la última dictadura militar contra estudiantes secundarios que reclamaban por el boleto estudiantil, sumó un nuevo cruce entre la Federación de Estudiantes Secundarios (FES), vinculada a La Cámpora, y el gobernador Axel Kicillof por la decisión de la Provincia sobre los micros para trasladar a estudiantes hasta La Plata. Desde la organización reclamaron “acompañamiento sí, extorsión para hacer de la marcha una utilización electoral, NO”.

A través del comunicado, la FES sostuvo que el gobierno bonaerense modificó una modalidad que, según afirma, se mantenía desde 2012 y aseguró que el acompañamiento quedó condicionado a modificar la consigna de la marcha: “Cristina Libre”. La organización dejó en claro que no piensa resignarla.

De acuerdo con integrantes de la organización estudiantil, la negativa a disponer los colectivos fue comunicada durante una reunión realizada en la Municipalidad de La Plata, de la que participaron la secretaria bonaerense de Juventud, Ayelén López, y representantes de las distintas organizaciones que participan de la convocatoria.

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La FES explicó que había solicitado a la Dirección de Juventudes de la Provincia de Buenos Aires acompañamiento para trasladar a los estudiantes que participarán de la jornada de memoria y movilización.

A la par, la organización reconoció que garantizar el traslado de todos los jóvenes implica un esfuerzo para el Ejecutivo provincial, pero cuestionó el argumento que, según su versión, recibió de las autoridades: que la movilidad de la marcha no debía ser garantizada por el Estado, sino por “las organizaciones políticas o aliados”.

“MENTIRA”, respondió la Federación en su carta.

Axel Kicillof durante un acto por la conmemoración de La Noche de los Lápices, en una edición anterior de la jornada

Una sindicalista y referente de La Cámpora compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner

La movilización estudiantil tendrá como punto de encuentro la Plaza Olazábal y se desarrollará durante la tarde.

Kicillof tiene previsto incorporarse a la marcha alrededor de las 16. También está prevista la participación del intendente platense Julio Alak y de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

La respuesta de Larroque por el cruce con los micros

Los ntegrantes de la organización estudiantil señalaron que la negativa a disponer los colectivos fue comunicada durante una reunión realizada en la Municipalidad de La Plata, de la que participaron la secretaria bonaerense de Juventud, Ayelén López, y representantes de las distintas organizaciones que participan de la convocatoria.

Aún así, desde el entorno de Andrés Larroque rechazaron que la Provincia haya decidido retirar un beneficio destinado específicamente a los estudiantes y sostuvieron que financiar una movilización política no forma parte de las funciones del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

También señalaron que los pedidos podían canalizarse a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires

Además, desde el kicillofismo remarcaron que la Provincia sí tendrá participación institucional en la jornada, con dispositivos de salud y prevención y actividades a través del Instituto Cultural.

MV