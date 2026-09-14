Luciana Messina en RDEsc: “La memoria completa es una consigna nativa que empezó a visibilizarse en 2006”

En el marco del Día del Maestro, la antropóloga y docente Luciana Messina reflexionó sobre la construcción de las memorias colectivas y la manera en que determinados acontecimientos históricos adquieren nuevos significados con el paso del tiempo.

Durante la entrevista en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Messina explicó que las efemérides no permanecen estáticas, sino que son atravesadas por disputas entre diferentes actores sociales. “Las capas memoriales se van superponiendo”, planteó al describir cómo nuevos significantes pueden comenzar a competir con aquellos que durante años estuvieron asociados a determinadas fechas.

El año 2006 como punto de inflexión

Messina explicó que su libro es producto de una investigación colectiva, realizada con la participación de numerosos investigadores, y destacó especialmente el lugar que ocupa 2006 dentro del análisis.

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Según señaló, en ese período comenzó a aparecer, todavía de manera marginal, una demanda pública vinculada con familiares de personas que habían participado de la represión durante la última dictadura. “El 2006 lo que trae es fuertemente el impacto material en las familias de los represores que empezaron a ser llamados o empezaron a ser procesados”, explicó.

De acuerdo con la antropóloga, el avance de esos procesos judiciales tuvo consecuencias concretas dentro de las familias y contribuyó a que algunos de sus integrantes comenzaran a intervenir públicamente con sus propias interpretaciones sobre el pasado.

El surgimiento de la consigna “memoria completa”

En ese contexto comenzó a adquirir mayor visibilidad la expresión “memoria completa”, que posteriormente sería retomada con más frecuencia por distintos sectores de la derecha.

Messina explicó que, desde la antropología, esa formulación puede entenderse como una categoría construida y utilizada por los propios actores involucrados. “Es una consigna nativa, como decimos los antropólogos”, señaló.

También la definió como “un vocabulario nativo” y aclaró que el término “nativo” no refiere a una identidad general, sino a las palabras y categorías que utilizan quienes sostienen determinada narrativa.

Según su análisis, sectores de la derecha terminaron apropiándose de una consigna que inicialmente circulaba de manera mucho más marginal.

Las palabras también cambian de significado

Durante la conversación también surgió el uso del término “desaparecidos” y las diferencias que puede adquirir según el contexto histórico y nacional.

Messina sostuvo que la palabra no tiene exactamente el mismo significado en Argentina y Francia, aunque señaló que su utilización comenzó a expandirse internacionalmente.

La conversación también vinculó ese proceso con la guerra de Argelia, otro acontecimiento atravesado por debates sobre desapariciones, violencia estatal y memoria.

Para Messina, estos desplazamientos muestran que las palabras, las fechas y los acontecimientos históricos no conservan necesariamente un significado único, sino que pueden ser reinterpretados por distintos grupos que buscan instalar nuevas lecturas sobre el pasado.