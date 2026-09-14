RDE: el Banco Ciudad bajó la tasa de los Créditos hipotecarios y crece la competencia entre las entidades

El mercado de créditos hipotecarios volvió a ganar protagonismo luego de que Banco Ciudad anunciara una tasa del 6,5% más UVA, con lo que pasó a ubicarse por debajo del Banco Nación, que hasta entonces ofrecía una tasa del 6,7% más UVA.

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch destacó la decisión y calificó la estrategia del Ciudad como “muy agresiva”, en un mercado en el que distintas entidades comenzaron a competir con mayor intensidad por captar clientes.

Banco Ciudad pasa al frente entre las tasas hipotecarias

Según explicó Gorodisch, por encima del Banco Ciudad y Banco Nación aparecen otras entidades. ICBC ofrece una tasa del 6,9%, mientras que Galicia, Santander, Macro, Credicoop y bancos provinciales vinculados al Grupo Petersen se ubican alrededor del 7,5%.

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Las mejores condiciones suelen exigir que el cliente traslade su cuenta sueldo al banco que otorga el préstamo. En el caso de Banco Ciudad, el periodista señaló que se necesita un ingreso neto formal de aproximadamente $2,6 millones para afrontar una cuota cercana a los $650.000.

El plazo también resulta determinante. Los créditos pueden extenderse entre 15 y 25 años y, cuanto mayor es el período de devolución, menor resulta la cuota inicial. “Más baja es la cuota porque se te licúa”, explicó.

Un tercio de los deudores ya refinanció

El crecimiento de los hipotecarios convive con una situación más compleja en tarjetas y préstamos personales. Según Gorodisch, aproximadamente un tercio de los deudores ya refinanció sus compromisos con los bancos.

Dentro de ese grupo, además, existe otro dato que genera preocupación. “Un tercio de los deudores ya refinanció su deuda que tenía con el banco. Ahora, de ese tercio, un tercio no pudo pagar”, detalló.

Las refinanciaciones suelen extenderse por dos o tres años, aunque algunas líneas del Banco Nación pueden llegar a plazos considerablemente mayores.

Los bancos intentan evitar una mora mayor

Gorodisch explicó que las entidades privadas comenzaron a adelantarse al deterioro de las deudas. Si detectan, por ejemplo, que un cliente paga durante varios meses solamente el mínimo de la tarjeta, pueden ofrecerle una refinanciación antes de que la situación se agrave.

Según señaló, Galicia aparece al frente en refinanciaciones, seguido por Banco Provincia y Santander, mientras Banco Nación ocupa el cuarto lugar.

Algunas entidades privadas estarían ofreciendo tasas cercanas al 25% en determinadas refinanciaciones, con el objetivo de mantener al cliente dentro del sistema y evitar un salto mayor de la mora.

Refinanciar puede significar perder capacidad de consumo

El costo de aceptar uno de estos planes es que el banco puede reducir o directamente cerrar las líneas de crédito disponibles. “Si yo te refinancio, te dejo de prestar”, resumió Gorodisch. Esto puede implicar menores límites o la pérdida de la tarjeta, algo especialmente sensible para quienes la utilizan para afrontar gastos cotidianos.

“Hoy la tarjeta me salva. Si me cortás la tarjeta, me cortás los pies”, señaló al describir la situación de muchos usuarios. El periodista también advirtió sobre la mora en tarjetas emitidas por supermercados y comercios, que estimó en torno al 30%, y la calificó como “otra dinamita” dentro del sistema de crédito al consumo.