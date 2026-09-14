RDE: Cuáles son los destinos más elegidos y por qué Argentina busca atraer visitantes de mayor poder adquisitivo

El turismo receptivo argentino muestra una transformación en el perfil de sus visitantes. Marcelo Ferro, editor de la revista Weekend, señaló que durante julio ingresaron al país 830.000 visitantes, de los cuales alrededor de 460.000 fueron turistas y otros 370.000 excursionistas.

“Es casi mitad y mitad, con lo cual es gente que viene a buscar nuevas experiencias”, explicó Ferro en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. Entre los destinos con mayor presencia de extranjeros destacó especialmente a Bariloche y Tierra del Fuego.

Tierra del Fuego busca extender la estadía de los turistas

Ferro explicó que uno de los desafíos de Tierra del Fuego consiste en lograr que los visitantes permanezcan más tiempo y conozcan lugares que se encuentran fuera de los recorridos habituales.

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Actualmente, buena parte de la actividad turística se concentra alrededor de Ushuaia. “Todo parte desde Ushuaia”, señaló al mencionar las navegaciones y las excursiones para observar pingüinos entre las propuestas más tradicionales.

Sin embargo, destacó la aparición de alternativas que permiten recorrer durante varios días sectores menos conocidos de la provincia. Entre ellas mencionó travesías en vehículos 4x4 de hasta siete días, capaces de llegar al interior de la isla y a lugares como el Hito 1.

Tucumán y un crecimiento del 280%

Dentro del cambio en las preferencias, Ferro resaltó especialmente el comportamiento de Tucumán, que según los datos mencionados durante la entrevista registró un crecimiento del 280% en lo que va del año.

El especialista destacó a Tafí del Valle y los Valles Calchaquíes como parte de una oferta que se adapta al nuevo perfil de visitante. “Busca otro tipo de experiencia, no quiere el hotel convencional, quiere una nueva experiencia”, sostuvo.

El fenómeno incluye propuestas vinculadas con turismo de estancia, bodegas, gastronomía, trekking y actividades de naturaleza, que comienzan a complementar los circuitos turísticos tradicionales.

Europeos, asiáticos y estadounidenses llegan al país

Sobre la procedencia de los visitantes, Ferro afirmó que existe una presencia diversificada. “Hay mucho europeo, mucho oriental y mucho estadounidense”, señaló.

También destacó una mayor presencia de turistas asiáticos, vinculada, según explicó, con nuevas conexiones aéreas. En algunos destinos patagónicos, aseguró, comenzó a ser más habitual escuchar mandarín, portugués y otros idiomas entre los viajeros.

El especialista también describió un cambio en el perfil de quienes realizan viajes de bajo presupuesto. “El mochilero extranjero que viene es un mochilero que consume”, aseguró, al señalar que muchos viajeros llegan con equipamiento especializado y presupuesto para contratar actividades y servicios.

La inflación en dólares amenaza la competitividad

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch advirtió, sin embargo, que el precio de Argentina en dólares representa un obstáculo para sostener el crecimiento del turismo receptivo.

“Hoy estamos muy caros con este dólar, tan atrasado”, sostuvo. Según los datos planteados durante la conversación, mientras la inflación acumulada rondaba el 21%, el dólar había avanzado aproximadamente un 3%.

“Está bajando la inflación en peso, pero la inflación en dólares es terrible”, afirmó Gorodisch, quien también planteó la importancia de atraer visitantes con mayor capacidad de gasto para incrementar el impacto económico del turismo.