Dennis Smith en RDEsc: “El poder del teatro para que una mujer deje de considerarse traidora”

Dennis Smith atraviesa un destacado presente con Mi vida anterior, la obra que escribió junto a Teresa Donato y que continúa en cartel en Dumont 4040. La pieza, inspirada en una historia real, reconstruye la experiencia de una mujer militante que sobrevivió al terrorismo de Estado y cuya historia estuvo durante décadas atravesada por acusaciones de traición.

“Estamos muy contentos. Teatro lleno”, celebró Smith en +Perfil al hablar de la recepción que tuvo el espectáculo. El actor, director y dramaturgo agregó: “Ya vamos 10 mil espectadores, estamos por cumplir la función 100, nada, una maravilla”.

Una historia atravesada por el señalamiento

Uno de los ejes centrales de Mi vida anterior es la experiencia de una militante montonera que sobrevivió después de quedar sometida a una relación con uno de sus captores. “Todo su entorno de montoneros la consideraba traidora y la consideró traidora hasta hace muy poco”, explicó Smith sobre la mirada que acompañó durante años a la protagonista.

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Ese señalamiento no quedó limitado a su entorno, sino que terminó influyendo también sobre la manera en que ella interpretaba lo ocurrido. Según explicó Smith, durante mucho tiempo “ella también se consideró una traidora”, una percepción que comenzó a modificarse durante el proceso de creación de la obra.

El momento en que cambió su mirada

Para Smith, uno de los episodios más importantes ocurrió apenas dos semanas antes del estreno. “A mí me parece como muy emocionante el poder del teatro para que esa mujer, dos semanas antes del estreno, diga: ‘Yo no consentí esa relación, yo estuve sometida’”, relató.

La frase terminó convirtiéndose en una de las preguntas fundamentales que atraviesan la pieza. “¿Quién puede consentir una relación con un torturador?”, planteó el dramaturgo al referirse a una situación caracterizada por una desigualdad extrema de poder.

Smith destacó especialmente que esa nueva interpretación surgiera durante el propio proceso teatral. “Yo no consentí esa relación, yo estuve sometida”, volvió a recordar como una formulación que permitió desplazar la responsabilidad que durante años había recaído sobre la sobreviviente.

El teatro como espacio para volver sobre la memoria

La experiencia de Mi vida anterior no termina cuando finaliza la función. Smith destacó el intercambio que se genera alrededor de la obra y el modo en que aquella historia permite volver a discutir categorías como “traidora” y “sometida” desde otra perspectiva.

Para el dramaturgo, allí aparece una de las capacidades centrales del teatro: permitir que una experiencia sostenida durante décadas pueda ser mirada nuevamente. “A mí me parece muy emocionante el poder del teatro”, sostuvo al describir cómo el escenario abrió una conversación que excedió a la propia obra.

Ese recorrido convive ahora con una respuesta sostenida del público. “Teatro lleno”, celebró Smith, antes de destacar que ya alcanzaron “10 mil espectadores” y se encuentran próximos a “cumplir la función 100”.