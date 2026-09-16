RDE: el Gobierno enfrenta una negociación clave con gobernadores y el Congreso por el Presupuesto 2027

La presentación y posterior negociación del Presupuesto 2027 se perfila como una de las principales pruebas políticas para el Gobierno de Javier Milei. El debate coincidirá con el comienzo de un año electoral y volverá a colocar en el centro de la escena la relación de la Casa Rosada con los gobernadores y bloques aliados.

Claudio Mardones, periodista de Política de diario Perfil, definió la discusión como “un gran examen para el oficialismo”. El Gobierno deberá construir acuerdos fuera de sus propias bancadas porque, según remarcó en +Perfil, “con los votos propios no alcanza”.

Los gobernadores vuelven al centro de la negociación

Mardones señaló que el vínculo con los mandatarios provinciales será decisivo después del respaldo que varios de ellos brindaron en otras votaciones. “Con los votos propios no alcanza”, insistió al señalar que el Presupuesto permitirá comprobar hasta dónde llega la capacidad del Gobierno para negociar con sus aliados.

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La discusión, además, quedará cruzada por el calendario electoral. “Un escenario electoral del año próximo va a estar marcado por lo menos con diez elecciones provinciales desdobladas”, anticipó Mardones. Catamarca, en cambio, ya confirmó que realizará sus comicios provinciales junto con los nacionales.

Para el periodista, esas decisiones electorales no pueden separarse de la negociación por los recursos. “Un gran examen para el oficialismo”, volvió a definir el proceso, en el que los gobernadores deberán discutir partidas presupuestarias mientras organizan sus propias estrategias para 2027.

La caída de recursos y el peso de Ingresos Brutos

Tristán Rodríguez Loredo, editor de Economía de revista Noticias, puso el foco en la situación fiscal de las provincias. “Lo que estamos viendo este año y el año pasado fue que la recaudación global, en términos reales, baja”, explicó. Un informe de IARAF registró también una caída real de la recaudación tributaria propia consolidada de las provincias y CABA respecto de 2023.

En ese escenario, Rodríguez Loredo señaló la creciente importancia de Ingresos Brutos para las administraciones provinciales. “Más o menos las tres cuartas partes de la recaudación de las provincias en promedio se debe a ese impuesto”, afirmó al explicar por qué resulta difícil para los gobernadores resignar esa fuente de recursos.

El periodista consideró que esa necesidad fiscal también condiciona la mirada provincial sobre nuevas medidas tributarias. “Cualquiera de estas medidas que sea llevar agua para el molino fiscal de las provincias va a tener el visto bueno”, planteó.

Universidades y discapacidad suman presión

Mardones advirtió que el debate no estará limitado a las transferencias hacia las provincias. Entre los conflictos que llegarán a la discusión mencionó discapacidad y universidades, mientras describió la cuestión educativa como una “pulseada entre el Congreso y el Poder Ejecutivo”.

La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada, vetada y posteriormente insistida por el Congreso, y su aplicación derivó además en una disputa judicial. La Corte Suprema registró un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y rectores de universidades contra el decreto que condicionó la ejecución de la norma. “Se contabilizaban 329 días de incumplimiento”, sostuvo Mardones durante el programa.

Los tiempos del Presupuesto 2027

La negociación también tendrá un calendario definido por la legislación. “El 15 de septiembre” aparece como la fecha límite para que el Poder Ejecutivo remita el proyecto a la Cámara de Diputados, de acuerdo con la Ley de Administración Financiera.

A partir de allí comenzará la búsqueda de votos que Mardones calificó como “un gran examen para el oficialismo”. El debate deberá combinar las proyecciones económicas del Gobierno con las demandas de gobernadores, universidades y otros sectores que buscarán asegurar partidas específicas dentro del Presupuesto 2027.