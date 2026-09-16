María y Paula Marull en RDEsc: una obra a cuatro manos que explora el tiempo y el parecido

María y Paula Marull atraviesan la quinta temporada de Lo que el río hace, una obra nacida a partir de una convocatoria del Teatro San Martín que posteriormente pasó por espacios más pequeños hasta instalarse en el Teatro Astros. En diálogo con Osvaldo Quiroga, las dramaturgas y actrices repasaron el particular proceso creativo detrás de una pieza atravesada por el tiempo, la memoria y una protagonista interpretada por ambas.

“Estamos felices, contentas. Ya es la quinta temporada”, contó María Marull al recordar el recorrido del espectáculo. La actriz explicó que después del San Martín buscaron deliberadamente “una sala pequeña”, en línea con los espacios donde habían desarrollado buena parte de sus trabajos anteriores.

Una obra escrita entre las dos

A diferencia de otros proyectos, esta vez la escritura fue compartida desde el comienzo. “Esta fuimos convocadas por el Teatro San Martín. Estaba en la gestión de Tellerman. Teníamos ganas de hacer algo ahí”, recordó Paula en +Perfil.

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La propuesta inicial fue crear una pieza completamente nueva, pese a que ambas ya contaban con otros materiales. “Nos propusieron escribir algo nuevo, porque teníamos otras obras escritas, cada una. Pero dijeron: no, mejor algo nuevo entre las dos”, relató.

La respuesta de las hermanas fue particularmente prolífica: llegaron a la primera instancia con 19 posibilidades parcialmente desarrolladas. A partir de allí comenzaron a trabajar sobre una serie de interrogantes y uno terminó imponiéndose: “¿Qué hacemos con el tiempo? ¿Dónde ponemos el tiempo?”.

El tiempo como punto de partida

La pregunta derivó rápidamente en otras inquietudes que terminaron atravesando toda la dramaturgia. “¿Qué es aprovechar el tiempo? ¿Y qué es perder el tiempo? ¿No será al revés?”, planteó Paula sobre una discusión que, según explicó, continúa abierta incluso después de haber terminado la obra.

El método de escritura también tuvo una dinámica particular porque ambas trabajaban desde lugares diferentes sobre un mismo archivo digital. “Ahí agregamos, tachamos”, resumió Paula acerca de un proceso en el que las dos incorporaban escenas, corregían textos y eliminaban materiales.

Dos actrices para un mismo personaje

Uno de los elementos más particulares de Lo que el río hace es Amelia, un único personaje interpretado por las dos hermanas. María explicó que la decisión nació de un deseo previo: “Nosotras hacía mucho tiempo que teníamos deseo de explorar el parecido físico, de explorar y explotar el parecido físico con algún fin poético”.

El objetivo era evitar que la semejanza entre ambas funcionara simplemente como una curiosidad escénica. “Decíamos: tenemos que hacer algo que sea el mismo personaje. Que no sea solo terapia, por ser iguales”, recordó María.

La referencia inicial surgió del cine, donde los parecidos físicos suelen ponerse al servicio de la narración. Para las hermanas, el desafío fue trasladar esa posibilidad al escenario y “explorar y explotar el parecido físico con algún fin poético”, hasta convertir a Amelia en una identidad compartida.

La memoria y el regreso al pueblo

La obra también recupera elementos relacionados con el territorio, la infancia y la experiencia de haber crecido juntas. Las preguntas sobre “qué hacemos con el tiempo” se cruzan con el regreso al pueblo, los recuerdos y aquello que permanece o cambia cuando una persona vuelve a un espacio de su pasado.

Ese universo terminó acompañando a las Marull durante cinco temporadas y diferentes salas. “Estamos felices, contentas”, sintetizó María al hablar de un recorrido que llevó a Lo que el río hace desde aquella convocatoria inicial del San Martín hasta su permanencia en la cartelera del Teatro Astros.