Carlos Rottemberg en RDEsc: “La gente, por suerte, va mucho al teatro”, aunque "faltan de figuras populares"

Carlos Rottemberg pasó por Ronda de escritores y conversó con Osvaldo Quiroga sobre su nuevo libro, sus cinco décadas como empresario teatral y los cambios que atraviesa la actividad en Argentina. Durante la entrevista también analizó el nivel de espectadores, la convivencia entre distintos circuitos y el impacto que puede tener la disminución de la ficción televisiva sobre las futuras figuras del teatro.

Aunque Quiroga lo presentó como una figura fundamental de la actividad, Rottemberg eligió responder con humor y definirse como “un impostor”. La explicación estaba vinculada con el método utilizado para escribir su nueva obra, a la que describió directamente como “un libro de celular”.

El empresario contó que comenzó a grabar ideas durante una temporada en Mar del Plata y luego las trasladó al texto. “Es un libro de celular”, insistió al explicar que se enviaba audios por WhatsApp, que posteriormente convertía en texto y corregía desde la computadora.

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Un libro atravesado por 50 años de teatro

El impulso definitivo llegó después de una entrevista con Alejandro Cruz por sus cinco décadas de trayectoria. “Vos deberías ahora escribir los 50 años”, recordó Rottemberg que le sugirió el periodista, una frase que terminó funcionando como disparador del proyecto.

El productor decidió entonces evitar una reconstrucción exclusivamente elogiosa de su carrera. “Lo que sí me voy a cuidar es no decir que tengo pelo”, ironizó al explicar que el libro incluye episodios incómodos y momentos de autocrítica.

Esa búsqueda también implicó exponer conversaciones y situaciones que habitualmente permanecen fuera del alcance del público. “Es como estar con el micrófono oculto en la oficina”, describió Rottemberg sobre el tono que buscó para narrar sus experiencias.

El presente de las salas argentinas

Al analizar la situación actual del sector, Rottemberg rechazó las interpretaciones absolutas. “La naturaleza nos dio dos ojos. Y a mí me gusta ver la vida con los dos ojos”, afirmó al plantear que conviven espectáculos muy exitosos con otros que atraviesan dificultades.

El empresario sostuvo que el público continúa acompañando a la actividad. “La gente, por suerte, va mucho al teatro. O sea, en Argentina hay teatros y hay teatristas y hay mucho talento”, destacó.

Rottemberg también se refirió a una imagen reciente de una multitud saliendo de una función protagonizada por Guillermo Francella. “Me parece bárbaro. Me encanta”, sostuvo, aunque inmediatamente advirtió que una sala llena no permite describir por sí sola la realidad completa del sector.

“Es verdad eso. No miente esa imagen”, aclaró sobre la fotografía. Sin embargo, remarcó que no constituye “la radiografía de trescientos y pico de títulos que hubo este sábado”, al señalar la diversidad de situaciones que atraviesan las producciones.

La falta de nuevas figuras populares

Para Rottemberg, el teatro como expresión artística no corre peligro. “Teatro va a haber siempre”, aseguró, y agregó: “Teatro es el arte milenario. No hay nada contra el teatro”.

Su preocupación se concentra especialmente en el circuito de grandes producciones de Avenida Corrientes, Mar del Plata y Villa Carlos Paz. “Cada vez que muere un Luis Brandoni o un Pepe Soriano o una China Zorrilla, o van saliendo hasta por edad de posibilidad de trabajar muchas figuras, no se están reponiendo”, advirtió.

El impacto de la caída de la ficción televisiva

Rottemberg vinculó esa dificultad directamente con la menor producción de ficción en la televisión abierta. “La falta de ficción, además de afectar las economías hogareñas de los artistas, productores, directores, guionistas, técnicas, también va a afectar la actividad teatral sin ninguna duda”, sostuvo.

El empresario recordó que durante décadas la televisión funcionó como una plataforma capaz de construir figuras con reconocimiento masivo que luego trasladaban esa popularidad a las salas. Aunque mencionó excepciones como Les Luthiers o Moldavsky, insistió en que “no se están reponiendo” con la misma velocidad aquellos nombres capaces de sostener grandes convocatorias.