RDEco: exportaciones, dólar e inflación, las proyecciones que generan dudas sobre el Presupuesto 2027

El Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento del PBI del 4%, una inflación del 18% punta a punta, un dólar mayorista de $1.847,60 para diciembre y exportaciones por US$133.984 millones. Las estimaciones quedaron bajo análisis durante la Ronda de Economistas, donde los especialistas discutieron especialmente la posibilidad de cumplir con las metas de comercio exterior y actividad.

Gonzalo Martínez, periodista de Economía de diario Perfil, puso el foco en la consistencia del escenario previsto para el próximo año. “El programa económico está encontrando ciertos límites por el lado de la recaudación”, afirmó en +Perfil al analizar la relación entre crecimiento, ingresos tributarios y capacidad para sostener las metas fiscales.

La meta de exportaciones bajo la lupa

Uno de los principales interrogantes apareció alrededor de las ventas externas. Tristán Rodríguez Loredo, editor de Economía de revista Noticias, describió la proyección como “un salto muy grande”, especialmente si se la compara con estimaciones privadas cercanas a US$100.000 millones para 2026.

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El periodista planteó que para alcanzar semejante expansión deberían combinarse una mejor cosecha, mayor producción y condiciones internacionales favorables. “¿Cómo hacemos para exportar 30% más con un sistema que está cuotificado, con un sistema que hay que pedir permiso, hay que bajar ciertas barreras, hay que renegociar algunas cosas?”, cuestionó.

El proyecto oficial, sin embargo, parte de una base superior para este año: calcula exportaciones por US$124.801 millones en 2026 y US$133.984 millones en 2027. Aun así, Rodríguez Loredo mantuvo sus reparos y sostuvo que “es un salto muy grande” si se toman como referencia los niveles que distintos analistas esperan efectivamente para este año.

Las dudas sobre los supuestos oficiales

Santiago Llull, asesor financiero, trasladó la discusión hacia los posibles desvíos de las proyecciones. “Si tomo el mismo error de uno a otro presupuesto, a mí me da un número bastante preocupante”, sostuvo al plantear qué ocurriría si inflación y crecimiento vuelven a alejarse de las previsiones iniciales.

El Gobierno espera que el PBI avance 4% durante 2027 y que la inflación cierre en 18%, mientras el tipo de cambio mayorista llegaría a $1.847,60 en diciembre. Para Llull, el interrogante está en “el mismo error de uno a otro presupuesto” y en cuánto podrían modificarse las cuentas fiscales si los supuestos finalmente no se cumplen.

La recaudación como uno de los límites

Martínez advirtió que el cumplimiento del Presupuesto también dependerá de la evolución de los ingresos del Estado. “El programa económico está encontrando ciertos límites por el lado de la recaudación”, señaló al mencionar particularmente el comportamiento del IVA y su relación con el nivel de actividad.

Una expansión inferior a la proyectada podría traducirse en menores recursos tributarios y obligar a revisar otras variables. Martínez insistió en que “el programa económico está encontrando ciertos límites”, en momentos en que el Gobierno busca mantener nuevamente un resultado fiscal positivo durante 2027.

Las diferencias entre los sectores de la economía

El periodista también destacó que la recuperación continúa mostrando fuertes diferencias según la actividad. “En el caso de la industria está un 10% abajo desde antes que asuma Milei. En el caso de la construcción, más de un 20%”, señaló al contraponer esos sectores con el mayor dinamismo del agro, la energía y la minería.

El interrogante pasa por determinar si esos motores podrán extender la recuperación hacia el resto de la estructura productiva. La diferencia entre una industria “10% abajo” y una construcción con una caída de “más de un 20%” aparece así como uno de los principales desafíos frente a la meta oficial de crecimiento del 4% para 2027.