Tomás Rebord cruzó el discurso económico de Milei y puso el foco en empleo, inversión y consumo

Tomás Rebord volvió a cuestionar en su ciclo en +Perfil la política económica del Gobierno y puso el foco sobre la situación del empleo, la inversión extranjera directa y el consumo. Durante su editorial, el conductor recuperó una declaración realizada por Javier Milei en mayo de 2025 y la contrastó con indicadores recientes de la economía argentina.

“¿Qué voy a crear puestos de trabajo si la cantidad de gente no cambia? ¿De qué están hablando?”, había afirmado Milei durante el 42° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Rebord retomó esa frase y respondió: “Trabajo, trabajo, trabajo, hermano. Trabajo, trabajo, trabajo. Tenés que generar empleo”.

El cuestionamiento por la situación del empleo

El conductor vinculó las declaraciones presidenciales con la evolución reciente del mercado laboral. “Por eso se pierde un empleo formal cada tres minutos”, sostuvo durante su editorial, una formulación que utilizó para cuestionar la interpretación de Milei sobre la creación de puestos de trabajo.

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Rebord insistió en que el empleo debe ocupar un lugar central en la evaluación de un programa económico. “Lo único que hay es que la gente labure, que la gente esté trabajando, que te alcance la plata”, afirmó, antes de reiterar: “Jobs, jobs, jobs”.

Los últimos datos oficiales muestran que en junio había 6,09 millones de asalariados privados registrados, con una caída mensual del 0,1%. En ese contexto, Rebord ironizó sobre el razonamiento presidencial: “Entonces, en realidad no se necesita más trabajo”, al cuestionar las consecuencias que, según su interpretación, tendría ese argumento.

La caída de la inversión extranjera

Otro eje del editorial fue la inversión extranjera directa recibida por Argentina durante 2025. “Mirá los millones de dólares que se invierten en Brasil. Mirá los millones de dólares que se invierten en México. Y mirá qué poquito se invierte en Argentina”, señaló Rebord al comparar los resultados regionales.

La CEPAL informó que Brasil recibió US$77.676 millones de IED en 2025 y México, US$43.221 millones. Argentina captó US$3.134 millones, un 73,1% menos que los US$11.644 millones de 2024, y Rebord remarcó: “Nada más un 73% cayó después del régimen superliberal de Javier Milei”.

El conductor también mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones al analizar esos resultados. “Ojalá levante el súper RIGI”, expresó, mientras utilizaba las diferencias con otros países latinoamericanos para cuestionar la expectativa oficial respecto de la llegada de capitales.

La caída del consumo de carne

Rebord cerró el análisis con el último informe sobre consumo de carne vacuna. “El consumo de carne vacuna cayó 9,5% interanual en agosto”, señaló al introducir el dato publicado por CICCRA, que ubicó el consumo per cápita en 46 kilos anuales, el nivel más bajo de la serie iniciada en 2005.

A partir de allí, recurrió nuevamente a la ironía para enlazar el indicador con las declaraciones presidenciales que había mostrado previamente. “Si uno considera que hay menos gente naciendo y que cada vez hay más viejos, en realidad es un síntoma de salud de los argentinos”, ironizó.

El conductor terminó llevando al extremo ese argumento para cuestionarlo. “La tasa de vacas no decrece y los humanos no nacen y todos se hacen veganos, bueno, ¿qué más querés? Dos más dos, cuatro, papá”, cerró Rebord.