Cristina y Máximo Kirchner: la Justicia fijó las fechas de los juicios por Los Sauces y Hotesur

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) fijó las fechas para los juicios contra Cristina Kirchner y Máximo Kirchner por las causas Los Sauces y Hotesur. Los magistrados resolvieron que ambos expedientes, que habían sido unificados para llegar a la instancia de debate oral, sean juzgados por separado.

El primer juicio comenzará el 23 de octubre y estará centrado en la causa Los Sauces, vinculada con las operaciones realizadas a través de la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner. En tanto, el debate por Hotesur, relacionado con la explotación del hotel Alto Calafate, comenzará en marzo de 2027.

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La decisión fue tomada por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Pallioti, luego de recibir los listados de testigos que deberán ser convocados para los debates. El tribunal consideró que mantener los dos expedientes juntos podía extender de manera innecesaria el proceso.

La causa Los Sauces será, además, la primera en la que Máximo Kirchner se sentará en el banquillo de los acusados. El diputado está acusado en ese expediente por los delitos de asociación ilícita, en carácter de organizador, y lavado de dinero.

Por qué la Justicia decidió separar Los Sauces y Hotesur

Los expedientes habían tramitado de manera independiente durante la etapa de instrucción, pero fueron unificados al momento de ser elevados a juicio oral. En ese momento, el TOF 5 había considerado que existía una conexión entre ambas investigaciones, con imputados y elementos de prueba en común.

Ahora, los jueces resolvieron realizar dos debates diferentes. El tribunal sostuvo que la acumulación de causas no debe generar una demora en los procesos y que, aunque existen puntos de contacto entre Los Sauces y Hotesur, cada expediente tiene un objeto procesal propio.

El Código Procesal Penal de la Nación contempla la posibilidad de separar investigaciones cuando la acumulación pueda generar una demora en alguno de los procesos. Con ese criterio, el TOF 5 estableció que cada causa avance en un juicio oral independiente.

Qué se investiga en la causa Los Sauces

El juicio que comenzará el 23 de octubre analizará los hechos investigados alrededor de Los Sauces S.A., una sociedad creada en 2006 y vinculada a la familia Kirchner. La investigación puso el foco en los contratos de alquiler y otras operaciones realizadas con empresas relacionadas con los grupos empresarios de Lázaro Báez y Cristóbal López.

Según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, entre 2009 y 2016 Los Sauces habría recibido alrededor de $25,9 millones en concepto de alquileres provenientes de empresas vinculadas con esos grupos. Para los investigadores, esos ingresos representaban una parte mayoritaria de la facturación de la sociedad durante ese período.

La hipótesis fiscal sostiene que algunos de los contratos correspondían a propiedades que no eran necesarias para las empresas que las alquilaban o que establecían valores que, según la acusación, estaban por encima de los precios de mercado.

Los fiscales también señalaron que, una vez que los fondos ingresaban a Los Sauces, parte del dinero habría sido retirada por sus accionistas mediante diferentes mecanismos. La acusación sostiene que algunos de los inmuebles de la sociedad también habrían sido utilizados de manera gratuita.

De acuerdo con la investigación, Los Sauces habría funcionado como una estructura destinada a recibir fondos de empresas de los grupos Báez e Indalo mediante contratos de locación y otras operaciones, para luego darles apariencia legítima e incorporarlos al patrimonio de sus accionistas.

La causa contempla acusaciones por asociación ilícita y lavado de activos. En este expediente, Máximo Kirchner enfrenta cargos como presunto organizador de una asociación ilícita y por lavado de dinero.

Qué investiga la causa Hotesur

El segundo juicio comenzará en marzo de 2027 y tendrá como eje la causa Hotesur S.A., propietaria del hotel Alto Calafate. La investigación se concentró en las operaciones vinculadas con la explotación y locación de establecimientos hoteleros de la familia Kirchner.

Uno de los puntos centrales de la acusación está relacionado con Valle Mitre SRL, empresa que explotó el hotel Alto Calafate hasta 2013. Según la investigación fiscal, la firma tuvo entre sus principales vínculos comerciales a empresas relacionadas con Lázaro Báez.

La acusación sostiene que empresas del Grupo Báez habrían enviado fondos a Valle Mitre mediante distintas operaciones. Entre ellas se mencionaron transferencias vinculadas con contrataciones de habitaciones, servicios y otros conceptos.

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De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, Valle Mitre también habría realizado pagos a Hotesur por la explotación de los establecimientos hoteleros. Los fiscales atribuyeron a esas operaciones un rol dentro del mecanismo de presunto lavado de activos investigado en el expediente.

La acusación también señaló que empresas vinculadas con Báez habrían otorgado financiamiento a Valle Mitre y que esos fondos habrían permitido sostener los pagos correspondientes a los hoteles de la familia Kirchner.

En el expediente se analizaron además operaciones relacionadas con Las Dunas, otro de los hoteles investigados. Según la acusación fiscal, allí también se habrían canalizado fondos provenientes de empresas vinculadas al Grupo Báez.

Las diferencias entre las dos causas

Aunque Los Sauces y Hotesur tienen como eje operaciones vinculadas a empresas de la familia Kirchner y comparten parte del contexto investigado, el tribunal consideró que se trata de dos objetos procesales diferentes.

En Los Sauces, la investigación se concentra principalmente en la utilización de la sociedad inmobiliaria y en los contratos celebrados con empresas vinculadas a los grupos Báez e Indalo.

En Hotesur, en cambio, el expediente se centra en las operaciones relacionadas con la explotación de los hoteles de la familia Kirchner y en el presunto ingreso de fondos de empresas vinculadas a Lázaro Báez a través de esas actividades.

Por eso, el TOF 5 entendió que realizar dos debates permitirá avanzar con cada investigación sin que la tramitación conjunta genere una demora innecesaria.

LB