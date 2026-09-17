Carlos Castagneto sobre el Presupuesto 2027: "Es un gobierno para ricos, para 900 personas"

El diputado nacional Carlos Castagneto sostuvo que el gobierno del presidente Javier Milei “es para ricos” y que el presupuesto 2027 es “cruel e insensible”.

“Es un presupuesto financiero y de un ajuste tremendo, cruel e insensible. Cortan las partidas presupuestarias en todo, en salud, en educación, en seguridad social, en ciencia. Sacan más subsidios a la energía, al transporte”, expresó en declaraciones a Radio Del Plata.

Encuesta: empate técnico en un eventual balotaje entre Milei y Kicillof en un escenario "incierto"

“Odio a la discapacidad”

“El tema de discapacidad es tremendo. Elimina la actualización obligatoria, mensual y automática del pago de las prestaciones”, cuestionó el legislador de Unión por la Patria.

“Ayer vinieron prestadores de más de mil kilómetros, y el presidente de la comisión les dio tres minutos, les cortaron el micrófono. Esa es la sensibilidad con el tema discapacidad”, relató Castagneto.

“Es odio a la discapacidad porque si vos le sacás también una pensión no contributiva, que es el 70% de una pensión, estamos hablando de 200 mil pesos más o menos, y no dejás tener un trabajo registrado, sacás esa posibilidad”, remarcó.

Y luego recordó: “Hay una ley de discapacidad que dice que el 4% de los trabajadores registrados tiene que ser persona con discapacidad”.

“Otro tema grave es que sacan el nomenclador de discapacidad. El nomenclador sirve para que cada obra social y prepaga a partir de ahí dice ´yo cubro esto, cubro aquello, lo otro no lo cubro´, entonces lo tiene que pagar persona, la familia, con discapacidad”, precisó el extitular de la AFIP.

“Ahora sacan el nomenclador, es decir, que cada prepaga puede decir ´yo te cubro solamente la silla de ruedas, y no te pago todo lo que significa el resto´, una persona necesita tener una atención especializada como pasa con los electrodependientes que tienen acompañamiento terapéutico las 24 horas”, ejemplificó.

Indicador preocupante: la probabilidad de que la economía argentina deje de crecer subió al 82% en agosto

“Presupuesto para ricos”

“Quitan todo eso. A ese grado hemos llegado con ese presupuesto. Quitar derechos en todo”, señaló en tono crítico en otra parte de la entrevista.

“Es un gobierno para ricos, para 900 personas, que cuando se puso el impuesto a la riqueza eran 933 personas, este presupuesto es para ricos”, concluyó Castagneto.