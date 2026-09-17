Corrientes busca ampliar sus exportaciones a Estados Unidos tras una reunión clave

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó una reunión de trabajo en la Embajada de Estados Unidos en Argentina con el embajador Peter Lamelas. El encuentro tuvo como eje central la atracción de inversiones privadas y la ampliación de las exportaciones de la provincia hacia el mercado norteamericano, que actualmente constituye el principal destino individual de los envíos comerciales de Corrientes.

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Durante la jornada, el mandatario provincial analizó junto al diplomático el impacto que generará el acuerdo comercial bilateral firmado entre ambas naciones una vez que entre en vigencia. "Seguimos abriendo Corrientes al mundo, diversificando mercados y fortaleciendo vínculos que nos permitan generar más inversiones, empleo y oportunidades para los correntinos", remarcó Juan Pablo Valdés tras el encuentro institucional.

Forestoindustria, cítricos y proyectos de infraestructura

Entre los puntos sobresalientes de la agenda productiva, Valdés expuso las perspectivas del sector forestal y el desarrollo que impulsará la planta de fibra de pino de alta calidad ubicada en Ituzaingó.

Además, el mandatario provincial inició las gestiones formales para lograr la habilitación fitosanitaria que permita el ingreso de cítricos dulces correntinos al mercado de Estados Unidos, al tiempo que presentó los avances en materia de exploración minera.

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Por otra parte, la comitiva correntina detalló el plan de obras estratégicas proyectadas para la provincia, incluyendo intervenciones en puertos, red ferroviaria, terminales aéreas y el sistema energético.

En ese sentido, Juan Pablo Valdés subrayó la importancia de garantizar el acceso al gas natural como condición indispensable para elevar la competitividad del perfil industrial local.

Al cierre del diálogo, el gobernador invitó de forma oficial al embajador a visitar la provincia para consolidar una agenda de trabajo en territorio.