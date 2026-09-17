La Peregrinación Juvenil a Itatí espera a 400 mil fieles: todos los cortes y desvíos de tránsito

Ante la realización de la XLVII° Peregrinación Juvenil del NEA, el Gobierno provincial y la Policía de Corrientes presentaron el dispositivo especial de seguridad que se desplegará el 19 y 20 de septiembre. Para esta edición de la manifestación de fe hacia la Basílica de Itatí, las autoridades prevén la concentración de más de 400.000 fieles provenientes de las distintas diócesis de la región.

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El operativo estará integrado por 253 efectivos policiales, 43 vehículos de patrullaje, 14 motocicletas y tres drones destinados al monitoreo aéreo de los corredores viales.

El anuncio estuvo encabezado por el ministro de Seguridad, Adán Gaya; el jefe de la fuerza provincial, Miguel Ángel Leguizamón; y el subsecretario de Seguridad Vial, Juan Manuel Saloj. Por la dinámica de la marcha a lo largo de los 70 kilómetros de recorrido, la presencia de peatones será continua durante la jornada diurna y nocturna.

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Restricciones de tránsito y desvíos en la Ruta Nacional 12

Frente a la masiva afluencia sobre la Ruta Nacional 12, el Ministerio de Seguridad dispuso el redireccionamiento obligatorio del tránsito pesado desde las 00:00 del sábado 19 hasta las 17:00 del domingo 20 de septiembre. El esquema de transitabilidad establece las siguientes rutas alternativas:

Camiones de más de 3.500 kg: Los rodados que circulen por la Ruta Nacional 12 desde Posadas hacia la capital provincial o Resistencia (y viceversa) deberán desviarse por la Ruta Nacional 118 hasta Cuatro Bocas de Saladas, para luego empalmar nuevamente con la Ruta 12.

Vehículos de carga menor a 3.500 kg: Quedarán habilitados para transitar por la Ruta Provincial 5 en ambos sentidos de circulación.

Ingresos desde el Puente Interprovincial: El transporte pesado proveniente del viaducto con destino al norte o sur deberá circular por Avenida 3 de Abril, continuar por Avenida Maipú hasta la Ruta 12 y continuar hacia la intersección con la Ruta 118.

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Asimismo, los vehículos de menor porte deberán utilizar vías alternativas durante la franja horaria establecida, con excepción de los conductores que acrediten domicilio en la zona de influencia de la marcha hacia Itatí. Los puestos camineros fijos y móviles de la Policía de Corrientes mantendrán guardias informativas sobre la red vial para orientar a los automovilistas.