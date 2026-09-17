El gobernador de Corrientes con Diego Santilli: zona cálida, el eje del encuentro en Casa Rosada

En el marco de las negociaciones por el proyecto de Presupuesto 2027, el gobernador Juan Pablo Valdés integró la comitiva de mandatarios del Norte Grande que se reunió en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. De la mesa de trabajo también participaron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) para repasar la agenda institucional de la región.

Presupuesto 2027: proyectan obras clave para Corrientes

Si bien el Poder Ejecutivo central convocó la audiencia para sumar avales en torno al Presupuesto 2027, la Reforma Electoral y las iniciativas legislativas del oficialismo, trascendió que los jefes territoriales evitaron profundizar en el articulado económico y volcaron la discusión hacia prioridades de infraestructura y la coyuntura energética.

El reclamo por rutas nacionales y la tarifa de Zona Cálida

Durante la audiencia, las autoridades provinciales plantearon la urgencia de reparar el estado de la red de rutas nacionales que atraviesan la región y exigieron respuestas concretas sobre la reglamentación de la Zona Cálida. Este régimen de compensación tarifaria busca establecer un esquema de subsidios a la energía eléctrica durante los meses estivales para aliviar el impacto de los consumos domiciliarios en el norte del país.

Un diputado acusó al gobierno de Chaco de impulsar aumentos para jueces a cambio de protección judicial

El planteo cobra relevancia tras la postura adoptada por el gobernador de Corrientes, quien días atrás había supeditado el apoyo de los legisladores a la agenda del Gobierno nacional a la inclusión de este beneficio. La implementación de la tarifa diferenciada impactaría de forma directa en la economía de unas 182.000 familias del territorio provincial.

Mesas técnicas para la letra chica del Presupuesto 2027

Frente a las demandas planteadas por los representantes del bloque regional, las partes acordaron constituir comisiones de seguimiento técnico para evaluar la factibilidad de los pedidos y avanzar de forma gradual en el análisis detallado del texto económico ingresado al Congreso de la Nación.

Las reuniones bilaterales continuarán durante las próximas semanas en la Capital Federal, en la antesala del inicio formal del debate parlamentario en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.