Un diputado oficialista llamó “chorra” y “bandida” a Cristina Kirchner, en plena sesión

El diputado provincial Edgardo Reguera, integrante del bloque Chaco Puede, lanzó críticas contra Cristina Fernández de Kirchner durante la sesión del miércoles en la Legislatura chaqueña. En una intervención que comenzó como respuesta a cuestionamientos de la oposición al gobierno de Leandro Zdero, el legislador llamó “chorra” y “bandida” a la expresidenta y criticó el encuentro previsto para este viernes en Resistencia bajo la consigna “Cristina Libre”.

“¿Saben quién es delincuente? Cristina Fernández de Kirchner. A ella se le puede decir chorra. Sí, se le puede decir chorra porque tiene una condena firme en la Corte Suprema de Justicia”, expresó Reguera. El diputado invocó esa condena para confrontar con el peronismo y agregó que la exmandataria debía “dar explicaciones a los argentinos”.

Un diputado acusó al gobierno de Chaco de impulsar aumentos para jueces a cambio de protección judicial

Sobre la convocatoria por “Cristina Libre”

Reguera también cuestionó las prioridades de los dirigentes opositores. “Ahora arman un conventillo para el viernes para hablar de Cristina Libre, pero pónganse a trabajar, háganme el favor y dejen de estar con esas chicanas todo el día”, afirmó. La actividad está anunciada para el viernes 18 de septiembre, a las 19, en la sede del PJ chaqueño, con respaldo del Instituto Patria y la participación prevista de Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Florencia Saintout, Carlos Castagneto y Jorge Capitanich, entre otros dirigentes.

El enfrentamiento había comenzado después de que Santiago Pérez Pons cuestionara el proyecto de intangibilidad salarial judicial y lo vinculara con una presunta búsqueda de protección para el oficialismo. El exministro de Economía también rechazó el archivo de la investigación contra el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, por inversiones municipales en la Bolsa de Comercio del Chaco.

Chaco: Ricardo Urturi fue reelegido para la Magistratura con más del 68% de los votos

La disputa por el archivo de la investigación

Reguera defendió la decisión fiscal y acusó a Pérez Pons de utilizar las denuncias con fines políticos. “Ayer la Justicia le dijo no a la mentira, no a las falsas denuncias”, sostuvo. La Fiscalía había considerado que las operaciones no configuraban un delito ni habían causado perjuicio patrimonial, y resolvió impulsar el sobreseimiento del funcionario Diego Landriscina. Ese archivo, sin embargo, no constituye por sí mismo una declaración de que la denuncia fuera falsa, como planteó el diputado en su discurso.

El oficialista también discutió la posibilidad de que Pérez Pons apelara, al cuestionar su condición de querellante: “El denunciante no es querellante”, afirmó. Entre interrupciones, le reclamó que guardara silencio y advirtió sobre posibles consecuencias por las acusaciones. El intercambio cerró con reproches a la gestión provincial anterior y otro ataque a la oposición: “Se fueron por soberbios, no aprendieron nada”.