Avanza en el Senado la reforma a la Zona Fría: el paso clave que reclama Corrientes por la tarifa de energía

El Gobierno nacional dio un paso clave en el Congreso al obtener dictamen favorable en el Senado para el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, fue despachada en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, quedando en condiciones de ser tratada en el recinto en las próximas sesiones.

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La aprobación del dictamen responde al reclamo sostenido por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien había manifestado su malestar por la dilación del trámite legislativo en la Cámara Alta.

La reestructuración del marco normativo resulta indispensable para que la provincia de Corrientes y las jurisdicciones del Norte Grande puedan avanzar formalmente en la creación del esquema de Zona Cálida, el cual otorgará tarifas eléctricas diferenciadas durante la temporada de altas temperaturas a más de 182.000 familias en el territorio provincial.

Focalización de subsidios y la postura de la UCR

El texto legislativo busca circunscribir el régimen general de subsidios al gas para la Patagonia, Malargüe y la Puna. Para los municipios e interiores provinciales que fueron incorporados durante la ampliación sancionada en 2021, el beneficio no se eliminará por completo, sino que quedará focalizado exclusivamente en los hogares que acrediten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica mediante indicadores sociales.

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Tras la firma de los despachos, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y senador nacional por la provincia, Eduardo "Peteco" Vischi, ponderó el dictamen alcanzado en el cuerpo legislativo. "Se entiende el subsidio para los que dependen del gas en el sur del país y no pueden pagar lo que vale, pero también debe entenderse la dependencia de la energía eléctrica del norte de nuestro país y su justo reclamo de igualdad de trato", argumentó el legislador.

Además, el legislador correntino remarcó que el reordenamiento de los fondos nacionales abre la puerta al tratamiento del régimen estival para las provincias norteñas. "Hoy se dictaminó que los subsidios deben llegar a los que realmente necesitan para el gas y ahora vamos por la igualdad para la energía eléctrica en el norte", concluyó el referente radical.