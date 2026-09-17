Indicador preocupante: la probabilidad de que la economía argentina deje de crecer subió al 82% en agosto

La probabilidad de que la Argentina deje la fase expansiva en los próximos meses para entrar en recesión subió al 82% en agosto, cortando con la tendencia decreciente de los últimos meses, según reveló un informe de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

La medición, que forma parte del relevamiento mensual sobre el Índice Líder (IL), marca un aumento de más de 1 punto porcentual respecto al registro de julio (81%), reflejando un nivel elevado dentro de la serie reciente, que empezó con un pronunciado ascenso desde agosto del año pasado cuando saltó de 56,16% a 98,61%.

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Estudio de la Universidad Torcuato Di Tella

Al explicar la dinámica del indicador, desde la Di Tella indicaron que “como las probabilidades se calculan sobre la base de las probabilidades del mes anterior, la evolución de la probabilidad de salir de la expansión cambia lentamente en el tiempo”.

El reporte se enfoca principalmente en la evolución del Índice Líder, que “busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico” a partir de “resumir y revelar los puntos de giro en el nivel de actividad económica representada por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE)”.

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Indicadores

El mencionado índice se construye a partir de diez series mensuales. El mes pasado se incluyeron en el estudio el Índice General de la Bolsa de Comercio (IGBC), el Merval Argentina, el agregado monetario M1, el precio FOB oficial de las habas de soja (USD/ton.), las ventas de autos a concesionarios, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el despacho de cemento al mercado interno, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC). Índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para minerales no metálicos y el correspondiente a siderurgia.

El Índice Líder cae 0.27% en su versión desestacionalizada durante agosto pasado. La serie tendencia-ciclo cae 0.32. Mientras que en términos interanuales, el IL decrece 1.05% con respecto a agosto de 2025 para la serie desestacionalizada y 2.28% en la tendencia ciclo.

Fuente: NA.