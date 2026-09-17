Capitanich descartó volver a competir por la gobernación de Chaco: “No tengo voluntad”

Jorge Capitanich descartó buscar un nuevo mandato como gobernador de Chaco y se pronunció a favor de una renovación del peronismo provincial de cara a las elecciones de 2027. Durante una entrevista en Laca Stream, el actual senador nacional afirmó que prefiere contribuir a la elaboración de un programa de gobierno y sostuvo que la discusión por las candidaturas debe estar precedida por una definición sobre los sectores que el espacio busca representar.

“No tengo voluntad, la verdad que no tengo voluntad”, respondió cuando le preguntaron si se veía nuevamente como candidato a gobernador o acompañando a otros dirigentes. El exmandatario, que gobernó la provincia durante tres períodos, explicó: “Los tres mandatos generan un desgaste”.

Aunque reconoció que recibe pedidos para volver a competir, planteó otro camino: “En la provincia me hinchan para el tema, pero yo creo que es necesario plantear una renovación”. También se mostró confiado en las posibilidades electorales de su espacio: “Estoy convencido de que se va a ganar el Chaco”.

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Una renovación para no “obturar procesos de cambio”

Capitanich vinculó su decisión con la necesidad de habilitar el crecimiento de otros referentes. “Tenés que plantear la posibilidad de que otros hombres y mujeres tengan la misma voluntad, porque si no estás obturando procesos de cambio”, argumentó.

En ese marco, describió con una frase coloquial los reclamos que reciben quienes llevan años en posiciones de liderazgo: “La gente te dice: ‘Che, ¿y a mí cuándo me toca?’”.

Consultado también sobre la posibilidad de integrar una fórmula nacional, no expresó una intención de competir por ese lugar. En cambio, se ubicó en la discusión de las propuestas que debería presentar el peronismo: “¿Cómo me veo? Dando esta discusión, elaborando el programa y tratando de convalidar esta discusión con distintos actores y sectores”.

Para el senador, ese trabajo requiere una construcción que exceda los acuerdos entre dirigentes. Sin una “participación social, popular y democrática”, advirtió, no encuentra posibilidades de “plasmar el liderazgo en forma automática”.

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“Estamos peleando por el liderazgo” y no por la representación

Al analizar la interna del peronismo, Capitanich evitó pronunciarse a favor de una candidatura presidencial y cuestionó el orden de las prioridades del debate opositor. “Estamos peleando por el liderazgo cuando el problema central es pelear por la representación”, afirmó. Su planteo fue que primero debe definirse a quiénes pretende representar el espacio, después acordar un programa y, finalmente, resolver las postulaciones.

También advirtió sobre la necesidad de ampliar las alianzas: “Los votos no nos sobran”, sostuvo, y agregó que “solos no nos alcanza”. Como antecedente, recordó la construcción política que lo llevó a la gobernación chaqueña en 2007, con sectores de distintas procedencias.

En esa discusión, reconoció diferencias internas que van más allá de los nombres. Propuso acordar políticas de ingresos, industria e infraestructura, junto con reglas fiscales, monetarias, cambiarias e institucionales. “La regla fiscal para mí es innegociable”, aseguró al defender que un próximo gobierno peronista debe dar señales de equilibrio en las cuentas públicas y combatir la evasión.

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El consejo a Kicillof: “Si no tenés rival, tenés que inventarlo”

Capitanich consideró válida la voluntad de Axel Kicillof de competir por la Presidencia, así como la de otros dirigentes del espacio, pero insistió en que ningún postulante podrá fortalecerse sin resolver antes la representación y el programa.

En defensa de la competencia interna, reveló un consejo que le dio al gobernador bonaerense: “Esto se lo decía también a Axel: ‘Mirá, si no tenés rival, tenés que inventarlo’”.

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El senador apeló a su propia experiencia electoral para sostener que las internas son una herramienta de selección. Aclaró que ganar una disputa partidaria tampoco supone una “licencia para hacer uso indiscriminado del poder que te otorgan”.

Respecto de las PASO, expresó la posición que defiende su sector: “Nosotros queremos PASO, queremos que se mantengan las PASO”. Si ese mecanismo no estuviera disponible, consideró necesario trabajar en una alternativa partidaria, aunque admitió las dificultades: “Hoy no tenemos las condiciones materiales para la organización de una interna, pero hay que hacer lo necesario y lo suficiente para que eso pueda ocurrir también”.