Villarruel respondió a las críticas de Martín Menem con un meme de Maradona y suma respaldo en el Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió con ironía a las críticas de Martín Menem y volvió a quedar en el centro de la escena política. Después de que el presidente de la Cámara de Diputados cuestionara su rol dentro del Gobierno de Javier Milei, la titular del Senado compartió en X una imagen de Diego Armando Maradona “durmiendo”.

Villarruel publicó el meme en respuesta a una publicación de Clarín sobre la entrevista que Menem brindó a ese medio. La imagen fue utilizada como una reacción irónica a los dichos del titular de Diputados, en medio de las diferencias políticas que existen entre distintos sectores de La Libertad Avanza.

Villarruel se alejó de Milei, mejoró su imagen y perdió seguidores: la paradoja digital de la vicepresidenta

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Durante la entrevista, Menem cuestionó el posicionamiento político de la vicepresidenta y sostuvo que existe una diferencia entre su agenda y la del Gobierno. “El Presidente fue votado para hacer lo que está haciendo. La vicepresidenta no tiene la agenda de la gente que la votó. Hay una disociación ahí”, afirmó Menem.

El presidente de Diputados también sostuvo que Villarruel “hace y dice otra totalmente distinta” respecto de lo que, según su interpretación, esperaba el electorado que acompañó a la fórmula presidencial. Además, afirmó que la vicepresidenta “no forma parte del Gobierno” y que no comparte “nuestra agenda transformadora”.

Menem también se refirió a la relación con Villarruel. Según contó en la entrevista, había hablado con ella en algunas oportunidades por cuestiones parlamentarias, pero aseguró que no tuvo contacto con la vicepresidenta durante los últimos meses.

Villarruel, entre las críticas de Menem y una disputa en el Senado

El cruce con Menem se da mientras Villarruel también enfrenta una discusión por sus atribuciones en el Senado. José Mayans cuestionó un planteo para modificar las facultades de la vicepresidenta sobre la designación y el reemplazo de integrantes de las comisiones y calificó la propuesta como un “golpe institucional”.

La discusión se produjo durante el debate de una iniciativa para crear una comisión bicameral sobre Malvinas y el Atlántico Sur, que finalmente fue rechazada por 43 votos contra 18. En paralelo, el bloque Justicialista reclamó que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, concurra al Senado para presentar su informe de gestión, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional.

Mayans defendió a Villarruel y denunció un “golpe institucional” por las comisiones del Senado

El pedido fue realizado por Juliana Di Tullio, José Mayans y Fernando Salino. La última exposición de un jefe de Gabinete ante la Cámara alta había sido realizada por Guillermo Francos en junio de 2025.

La defensa de Menem a Milei y la reforma política

Durante la entrevista con Clarín, Menem también defendió la gestión de Milei y comparó el actual Gobierno con la administración de Carlos Menem, su tío.

El titular de Diputados consideró que el proyecto de Milei es más ambicioso que el llevado adelante durante los años 90 y destacó el superávit como una herramienta para afrontar eventuales shocks externos.

Otro de los temas abordados fue la reforma política. Menem se manifestó a favor de eliminar las PASO y afirmó que existe una desconexión entre ese sistema y las necesidades de la población. También sostuvo que, en algunos distritos, mantener las primarias podría llevar a que los ciudadanos tengan que votar hasta seis veces durante un mismo año.

Además, planteó como uno de los principales objetivos de La Libertad Avanza la reelección de Javier Milei y anticipó que el oficialismo analizará distrito por distrito su estrategia electoral y los eventuales acuerdos con el PRO.

LB/LT