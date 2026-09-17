Mayans defendió a Villarruel y denunció un “golpe institucional” por las comisiones del Senado

La discusión por la integración de las comisiones volvió a generar tensión en el Senado y abrió un nuevo frente entre los distintos bloques. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cuestionó durante una reunión de Labor Parlamentaria un planteo para modificar las facultades de la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre la designación y el reemplazo de integrantes de esos cuerpos. El senador calificó la propuesta como un “golpe institucional” y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, podría tener para el funcionamiento de la Cámara.

El episodio se produjo durante una jornada en la que también quedó expuesta la disputa por el tratamiento de un proyecto de la senadora jujeña Carolina Moisés, que propone crear una Comisión Bicameral Permanente sobre la Cuestión Malvinas y el Atlántico Sur. La iniciativa no había sido incorporada al temario acordado previamente en Labor Parlamentaria, pero Moisés intentó llevarla al recinto luego de que el Gobierno enviara su propio proyecto relacionado con la cuestión Malvinas.

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La discusión derivó así en un cruce sobre quién debe definir el tratamiento de las iniciativas y cómo se conforman las comisiones. Mayans cuestionó los cambios en la integración de esos cuerpos cuando se busca alcanzar quórum o reunir las firmas necesarias para emitir dictámenes, mientras que desde el oficialismo reconocieron que hubo conversaciones sobre la distribución de lugares. El senador libertario Agustín Coto sostuvo, sin embargo, que su bloque no habría acompañado una modificación destinada a quitarle a Villarruel esas atribuciones.

Moisés insistió con su propuesta para crear la bicameral, pero encontró resistencia dentro del recinto. Patricia Bullrich pidió que retirara la moción y que el proyecto fuera enviado a la comisión de Asuntos Constitucionales, una alternativa que también había planteado previamente la radical Mariana Juri. Bullrich coincidió en la necesidad de abordar la cuestión Malvinas, aunque marcó diferencias con la creación de una comisión bicameral específica.

Finalmente, el proyecto de Moisés fue rechazado por 43 votos contra 18. Después de esa votación, Mayans propuso que las iniciativas vinculadas con la creación de una comisión sobre Malvinas fueran discutidas en Asuntos Constitucionales, comisión que preside Coto. La moción fue aprobada por unanimidad y permitió encauzar el tratamiento de los proyectos, aunque el debate dejó expuestas las diferencias entre los bloques por el manejo de las comisiones.

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El PJ reclama que Santilli vuelva al Senado

En paralelo, el bloque Justicialista volvió a reclamar la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el Senado. Juliana Di Tullio, José Mayans y Fernando Salino solicitaron que el funcionario concurra a la Cámara alta para presentar su informe de gestión, en cumplimiento del mecanismo previsto por la Constitución. El planteo vuelve a poner sobre la mesa la ausencia de un jefe de Gabinete en el recinto durante los últimos meses.

El reclamo apunta al artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre ambas cámaras, para informar sobre la marcha del Gobierno. La última exposición ante el Senado fue realizada por Guillermo Francos el 26 de junio de 2025, cuando presentó el Informe N° 143. Desde entonces, ni Manuel Adorni, durante su paso por la Jefatura de Gabinete, ni Santilli se presentaron ante la Cámara alta para cumplir con esa instancia.

Por eso, desde el peronismo remarcaron que ya transcurrieron alrededor de 15 meses sin la presencia de un jefe de Gabinete en el Senado. El pedido se suma a una agenda parlamentaria en la que el oficialismo busca sostener acuerdos con bloques aliados para avanzar con distintos proyectos, mientras persisten negociaciones sobre la integración de las comisiones y el funcionamiento interno de la Cámara.