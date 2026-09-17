“No me tomen de tonta”: Bullrich vuelve a desmarcarse de Milei por los cambios en Discapacidad del Presupuesto 2027

La senadora Patricia Bullrich volvió a cuestionar el funcionamiento interno del Gobierno de Javier Milei por los cambios incorporados al Presupuesto 2027 en materia de Discapacidad y reclamó que la mesa política oficialista sea un ámbito real de discusión antes de que los proyectos lleguen al Congreso.

“No puede venir en un Presupuesto algo totalmente distinto a lo que veníamos charlando. Yo quiero ir a una Mesa Política donde las cosas se discutan”, sostuvo Bullrich en una entrevista televisiva, en la que profundizó sus críticas por no haber sido informada previamente sobre el contenido del proyecto.

La dirigente ya había expresado su malestar durante la jornada y volvió a cuestionar que el tema no hubiera sido planteado en la reunión de la mesa política del oficialismo que se había realizado antes del envío del Presupuesto.

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Según relató, en ese encuentro se habían discutido los principales números macroeconómicos del proyecto, pero no los cambios vinculados con la Emergencia en Discapacidad.

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“De golpe viene una bomba atómica”, resumió Bullrich al referirse al capítulo que, según su interpretación, alteró lo que se venía negociando entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición.

El reclamo de Bullrich por la mesa política y el costo para el Gobierno

Bullrich explicó que la falta de coordinación también podía complicar el trabajo legislativo del oficialismo. Señaló que los diputados se habían encontrado con el contenido del Presupuesto durante la madrugada y que pocas horas después debían comenzar las discusiones en comisión, en un escenario en el que ya se había avanzado en conversaciones con sectores aliados al Gobierno para intentar alcanzar acuerdos.

“Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta”, afirmó. La senadora consideró que se había tratado de un “error no forzado” que podía poner en riesgo los acuerdos parlamentarios que el Gobierno necesita para avanzar con su agenda.

En ese sentido, defendió el rol de la mesa política como ámbito de coordinación legislativa para anticipar cómo impactarán las iniciativas oficiales en el Congreso y evaluar qué aspectos pueden generar consenso y cuáles pueden dificultar la construcción de mayorías.

“Yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan, porque si no se discuten antes, después el Gobierno, el país paga un montón de costos”, sostuvo.

La senadora también advirtió sobre el impacto político de avanzar con medidas que generen rechazo social, particularmente en un área sensible como la política de Discapacidad. “¿Y la gente qué va a pensar? Que el Gobierno es totalmente insensible”, planteó.

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Bullrich aclaró que no consideraba que todo el esquema vigente debiera mantenerse sin modificaciones y señaló que existían irregularidades que debían ser revisadas. Sin embargo, sostuvo que el Gobierno debía avanzar sobre esos problemas sin perder de vista la situación de las familias que dependen de las prestaciones por discapacidad.

“Lo que tenemos que hacer es seguir el camino que nos dio resultados y no el camino que nos puso aislados de la sociedad”, afirmó.

La discusión se daba mientras el Presupuesto 2027 iniciaba su recorrido parlamentario y el oficialismo buscaba sostener los acuerdos que le permitieran avanzar con su agenda legislativa. El capítulo de Discapacidad en el proyecto de Presupuesto volvió a convertirse así en uno de los principales puntos de negociación entre La Libertad Avanza y los bloques aliados.

La senadora también rechazó identificar públicamente a un responsable por la incorporación de los cambios. Ante la consulta sobre si el problema había surgido en el Ministerio de Economía, respondió que no quería “ponerlo en cabeza de nadie”, aunque señaló que el proyecto presupuestario surgía de esa cartera.

Su mensaje, sin embargo, fue claro respecto de lo que esperaba del funcionamiento interno del oficialismo. “Yo soy la jefa del bloque de senadores” y “uno tiene que entender que hay temas que se pueden discutir”, planteó.

Al cierre, Bullrich reforzó públicamente su posición con una definición sobre su lugar dentro del oficialismo de La Libertad Avanza, con un posteo en X “Llevo mi lugar tatuado en la piel: verdad, diálogo y decisión”, escribió.

RG/MSS