Bullrich admitió que no conocía los cambios en discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027: “Me sorprendió”

La senadora nacional Patricia Bullrich reconoció que no estaba al tanto de las modificaciones vinculadas a la discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso. “Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz. El Presupuesto llegó con cambios en la Ley de Discapacidad que no eran conocidos”, explicó Bullrich en una entrevista con Radio Rivadavia AM 630.

La declaración se conoció un día después de que el proyecto presupuestario generara desconcierto entre diputados de La Libertad Avanza que participaban del debate sobre la Emergencia en Discapacidad. Mientras la Cámara de Diputados avanzaba con el tratamiento del tema, el texto enviado por el Poder Ejecutivo incorporó modificaciones sobre la normativa.

El Presupuesto 2027 y los cambios en discapacidad

El capítulo VI del proyecto, que comprende los artículos 36 a 41, plantea modificaciones y derogaciones sobre distintos puntos de la legislación vinculada con discapacidad. Entre otros cambios, el texto elimina la actualización automática y mensual de los pagos a prestadores según el IPC y modifica el esquema del Nomenclador de Prestaciones Básicas.

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También propone cambios en el régimen de pensiones no contributivas y establece que el Certificado Único de Discapacidad no garantice por sí mismo el acceso al beneficio. El proyecto además plantea la incompatibilidad de la pensión con un empleo formal o el monotributo.

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El contenido tomó por sorpresa a diputados de La Libertad Avanza que venían participando de las negociaciones con otros bloques. Los legisladores trabajaban en una propuesta que buscaba avanzar con un dictamen sobre la situación de las personas con discapacidad y, tras conocerse el Presupuesto, debieron volver a analizar el escenario.

“Ya se había intentado discutir estos temas previamente en el Congreso y había habido un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para tratarlos de determinada manera”, recordó Bullrich.

Bullrich esperará el proyecto que llegue al Senado

La senadora evitó anticipar cuál será su posición frente a las modificaciones incluidas en el Presupuesto 2027. “Nosotros somos revisores en el caso del Presupuesto, así que vamos a esperar a ver qué llega desde Diputados al Senado. No tanto qué se está discutiendo ahora, sino qué es lo que finalmente llega”, explicó.

Bullrich también reconoció que el debate en Diputados atraviesa un escenario de diferencias entre los distintos sectores. “Parece que la discusión está bastante peleada. Esperemos que todo se ordene”, afirmó.

Durante la entrevista, Bullrich también se refirió a las consecuencias políticas de que los integrantes de la mesa política no conozcan de antemano el contenido de los proyectos que llegan al Congreso. “Cuando uno está en una bancada y no se entera de cómo vienen exactamente las cosas, después llegás al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. Y vos tenés que explicar que no sabías”, planteó. “Quedás como un tonto o como alguien que los engañó. Entonces, eso resiente un poco las relaciones”, agregó.

LB/fl