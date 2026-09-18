Trump habló de la guerra con Irán: "¿Quiero entrar y aniquilarlos, o no? Conmigo cualquier cosa puede pasar"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aumentó este jueves la tensión con Irán, al reconocer que se encuentra en un momento fundamental en la guerra contra esa nación, ya que debe definir si reanuda los ataques en su contra o no.

“Tengo que tomar una decisión importante: ¿quiero entrar y aniquilarlos (al régimen iraní) o no? Es una decisión crucial. Conmigo cualquier cosa puede pasar”, expresó el mandatario en declaraciones al sitio web Axios que reprodujo la Agencia Noticias Argentinas (NA).

Donald Trump

La declaración del presidente estadounidense ocurrió pocos días antes de un encuentro con los líderes de 6 países del Golfo (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin, Omán y Kuwait), prevista para el próximo martes 22 de septiembre, en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU.

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Durante esa reunión se podría definir la próxima etapa de la guerra, incluyendo la decisión de volver a la vía diplomática o potenciar la acción militar, porque si Trump decide reanudar las operaciones a gran escala necesitaría contar con el apoyo de sus aliados regionales.

Este mismo jueves, el presidente norteamericano había asegurado: “Espero que estemos cerca del final de la guerra (los iraníes) quieren llegar a un acuerdo. Veremos cómo resulta. Irán tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo”. Sin embargo, luego mandó un mensaje que contradecía sus propias palabras.

Donald Trump

Qué pasó en agosto

A comienzos del pasado mes de agosto, Trump había postergado la reanudación de las operaciones de combate después de que Qatar y Arabia Saudita mostraran su preocupación por un posible ataque de Irán contra las instalaciones de petróleo y gas.

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Desde ese momento, el presidente estadounidense congeló las negociaciones con Teherán, implementó nuevas sanciones económicas y profundizó el bloqueo a los puertos iraníes.

HM