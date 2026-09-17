En RDC analizaron el pedido de Donald Trump al gobierno de Brasil durante la negociación por los aranceles

Durante las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Brasil, el gobierno de Donald Trump habría planteado a Brasilia una serie de condiciones vinculadas no solo con el intercambio comercial, sino también con cuestiones políticas internas. Entre ellas, según el documento presentado durante el segmento, figuraban reclamos relacionados con la situación de los opositores y las elecciones presidenciales brasileñas.

La corresponsal de Brasil Eleonora Gosman detalló el contenido del documento en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, y señaló que Washington habría enviado las condiciones al gobierno brasileño en octubre de 2025, en el marco de las negociaciones por los aranceles. El documento recién se conoció públicamente, según relató, a partir de una publicación del diario Estado de San Pablo.

Las condiciones políticas planteadas durante la negociación

Según Gosman, durante las negociaciones iniciadas después de la decisión de Donald Trump de imponer aranceles, el gobierno estadounidense presentó un conjunto de 21 condiciones a Brasil. La corresponsal destacó especialmente aquellas relacionadas con el escenario político brasileño.

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Entre los puntos mencionados figuraba el pedido de que los disidentes políticos no fueran detenidos y que Brasil asumiera el compromiso de realizar elecciones presidenciales libres y justas.

También se habría planteado que los opositores pudieran participar de las elecciones presidenciales previstas para octubre de 2026. "Trump le dice al gobierno de Brasil que los disidentes políticos no deben ser detenidos", señaló Gosman al describir uno de los puntos del documento.

Un documento enviado a Brasilia que se conoció meses después

De acuerdo con la información expuesta durante el programa, el documento fue enviado desde Washington al gobierno brasileño en octubre de 2025, mientras avanzaban las conversaciones sobre los aranceles.

Uno de los aspectos destacados por Gosman fue que el contenido no se conoció inmediatamente. La revelación, según explicó, fue realizada por el diario Estado de San Pablo, un medio brasileño que la corresponsal diferenció de las publicaciones estadounidenses.

La difusión del documento puso el foco en el vínculo entre las negociaciones comerciales y cuestiones vinculadas con la política interna de Brasil. Para Gosman, se trató de una intervención que excedía estrictamente la discusión sobre el intercambio de bienes.

Qué significan los aranceles en el comercio entre ambos países

La discusión se produjo en el marco de la política arancelaria impulsada por Trump. Gosman recordó que un arancel implica aplicar impuestos a los productos importados, lo que puede encarecer su ingreso al mercado de destino.

En este caso, el conflicto afectaba particularmente a las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos. La corresponsal remarcó que detrás de la expresión "arancel" existe un impacto concreto sobre el comercio y la demanda de determinados productos.

Brasil, por su parte, cuenta con mecanismos legales para aplicar medidas de reciprocidad comercial. Sin embargo, Gosman planteó que la dinámica de una negociación cambia cuando una de las partes comienza imponiendo una medida arancelaria de fuerte impacto.

El antecedente de los aranceles y el caso del café

Durante el segmento también se recordó que el conflicto comercial alcanzó a distintos productos brasileños. Entre ellos apareció el caso del café, aunque Gosman aclaró que la situación no implicó una respuesta arancelaria brasileña equivalente.

Según detalló la corresponsal, el problema surgió a partir de los aranceles aplicados por Estados Unidos al café brasileño. El peso del producto en el consumo estadounidense generó, de acuerdo con su explicación, un impacto sobre la demanda interna.

El episodio permitió poner de relieve una de las consecuencias de las barreras comerciales: las medidas dirigidas contra las importaciones también pueden repercutir dentro del propio país que las aplica, especialmente cuando afectan bienes con una demanda elevada.

La política exterior y las necesidades internas

La discusión derivó en una reflexión más amplia sobre la relación entre política exterior y política doméstica. Durante el intercambio se planteó que las decisiones internacionales suelen estar atravesadas por las necesidades económicas y políticas internas de cada gobierno.

Gosman coincidió con ese enfoque y luego vinculó la discusión con otro de los temas abordados en el programa: la regulación de la inteligencia artificial y los posibles efectos de su desarrollo sobre distintos sectores.

En ese marco, la corresponsal recordó que Brasil creó una legislación para regular el desarrollo de la inteligencia artificial y planteó interrogantes sobre la capacidad de los Estados para establecer límites frente a tecnologías que avanzan rápidamente.