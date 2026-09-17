Industria metalúrgica: en RDEco analizaron por qué el crecimiento del PBI convive con una fuerte caída de la actividad

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un crecimiento del 4% del PBI, pero el dato agregado no refleja las diferencias que existen entre los distintos sectores de la economía. En particular, la industria metalúrgica atraviesa un escenario de caída de actividad, mientras sectores como energía, minería y agro mantienen una dinámica diferente.

En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el tesorero de ADIMRA y empresario pyme José Tamborenea, el ex director del BCRA, Guillermo Hang y el analista de mercados Santiago Llull analizaron las perspectivas para 2027. El debate pasó por la competitividad, el consumo, el crédito, la inversión y el impacto de los costos sobre las empresas locales.

La industria metalúrgica y una economía a dos velocidades

Tamborenea señaló que la actividad metalúrgica registra una contracción significativa y planteó que la diferencia entre los sectores de la economía se mantiene. Según los datos que presentó, la actividad acumula una caída interanual del 6,1%, del 5,6% en lo que va del año y del 3,9% durante agosto.

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El empresario sostuvo que se trata del cuarto peor agosto para el sector desde 2016 y describió el escenario como una fuerte contracción industrial. Mientras tanto, identificó una dinámica diferente en petróleo, minería, energía y agro, sectores con mayor capacidad para generar divisas.

En ese contexto, Tamborenea puso el foco en el efecto que las variables macroeconómicas tienen sobre las pequeñas y medianas empresas. "Vamos a seguir con un dólar muy subvaluado, un peso apreciado, perdiendo competitividad, costos crecientes", sostuvo.

Dólar, tasas y presión sobre la actividad industrial

Para Tamborenea, la combinación entre el tipo de cambio y las tasas de interés puede limitar la recuperación de la industria. Su planteo es que una inflación proyectada que mantenga tasas elevadas puede restringir el consumo y, al mismo tiempo, encarecer el financiamiento productivo.

El empresario también vinculó la estrategia cambiaria con la acumulación de reservas. Según su interpretación, podría existir un excedente de dólares que permita al Banco Central comprar divisas, pero ese proceso tendría efectos sobre la actividad industrial.

En particular, Tamborenea advirtió por las consecuencias sobre el empleo, el consumo y la producción nacional. El problema, sostuvo, es que una mejora en determinadas variables financieras no necesariamente se traduce en una recuperación equivalente de la economía real.

El cambio en el destino del consumo

Otro de los puntos planteados por Tamborenea fue el comportamiento del consumo interno y el destino de los recursos que llegan a los hogares a través de la asistencia social. Según su explicación, el aumento de esos ingresos no necesariamente genera el mismo efecto multiplicador que en otros períodos.

El empresario señaló que una parte de esos recursos se utiliza actualmente para cancelar deudas o afrontar gastos básicos. También mencionó el crecimiento de las compras de productos importados a través de plataformas como Temu.

En ese esquema, consideró que se debilitó el circuito mediante el cual el consumo de productos nacionales generaba actividad y recaudación. "Se derrame ese círculo virtuoso de recaudación que alimentaba los presupuestos, desapareció", afirmó.

Servicios públicos y menor poder de compra

El aumento de los costos de los servicios públicos también apareció como un factor que modifica el presupuesto de los hogares. Durante el intercambio se señaló que una mayor proporción del ingreso disponible debe destinarse actualmente a electricidad, gas, agua y transporte.

Tamborenea sostuvo que el gasto de las familias en esos rubros es actualmente más del doble que cuatro años atrás. El resultado, según su análisis, es un menor margen para destinar recursos a otros bienes y servicios.

En paralelo, el empresario cuestionó el impacto de este esquema sobre la producción local. "Penalizando el producto nacional y favoreciendo la importación", resumió al describir la dinámica que observa en el mercado.

Crédito caro y morosidad en las empresas metalúrgicas

El acceso al crédito fue otro de los puntos centrales del análisis. Tamborenea señaló que el costo del financiamiento continúa siendo elevado para las empresas que necesitan recursos para producir e invertir.

En cuanto a la morosidad, presentó datos correspondientes al sector metalúrgico y señaló que alrededor de una de cada diez empresas se encuentra en esa situación. Dentro de ese universo, aproximadamente la mitad estaría atravesando una situación considerada crítica.

El nivel de morosidad del sector metalúrgico se ubicaría, según los datos mencionados por Tamborenea, en torno al 10,5%, frente a aproximadamente 14% para el conjunto de la industria.

Sin embargo, consideró que ese dato relativamente menor no implica que las empresas tengan un acceso sencillo al financiamiento. "El crédito está caro para producir", afirmó, al señalar las dificultades para que una inversión productiva resulte rentable bajo las tasas actuales.

Inversión: interés del mercado pero cautela para colocar capital

El debate sobre la inversión también expuso una diferencia entre la intención de invertir y la decisión efectiva de colocar fondos. Llull sostuvo que existe interés en el mercado, pero que los inversores mantienen una actitud cautelosa.

"La vocación para el mercado existe ahora. Poner la plata jamás", expresó el analista de mercados, al describir la distancia entre el interés y la concreción de nuevas inversiones.

Llull también llevó al debate un dato del INDEC sobre la evolución de la industria farmacéutica, que habría registrado un crecimiento del 35% durante el segundo trimestre. A partir de ese dato, planteó interrogantes sobre las razones de esa expansión y su posible vínculo con el comportamiento de los precios de los medicamentos.

Costos energéticos y diferencias entre sectores

Hang planteó que la evolución de cada actividad requiere un análisis sectorial específico y señaló que durante los últimos meses se produjeron diferentes presiones de costos. Entre ellas destacó el incremento de los costos asociados a la energía.

El economista consideró que ese fenómeno puede afectar especialmente a actividades vinculadas con la industria y la petroquímica. También señaló que algunas empresas podrían haber utilizado su posición dentro del mercado en un contexto de cambios regulatorios todavía en desarrollo.

Más allá de los sectores particulares, Hang remarcó que los costos de los servicios aumentaron para las empresas. "En general, todos los servicios han subido para las empresas", sostuvo, en referencia a electricidad, gas, agua y otros gastos, además de las tasas municipales.